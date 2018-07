Une chronique de Julie Tremblay

Ainsi agit Nil, le personnage principal de L'étrange odeur du safran : avec désinvolture et spontanéité. Le deuxième roman de l'auteure Miléna Babin, originaire de la Gaspésie, raconte son histoire, entremêlée de celle de Jacob, le propriétaire dudit restaurant, où Nil mange « avec la grâce d'un broyeur à déchets »... avant de s'enfuir sans payer.

Cet épisode est cependant le début d'une étrange collaboration entre Nil et Jacob, deux écorchés vifs au passé trouble qui s'allieront, le temps d'intercepter une livraison de safran, l’épice la plus chère au monde.

Ce vol, pour Nil, est une façon d'asseoir son indépendance envers son frère jumeau, Yoav, qu'elle a laissé seul dans la maison familiale, trois mois auparavant.

Plus son frère était loin, mieux Nil se portait. Plus sa sœur était loin, plus Yoav s'enfonçait. Leur interdépendance avait largement dépassé le col de l'utérus de leur mère. Extrait du roman « L'étrange odeur du safran », de Miléna Babin

L'auteure Miléna Babin a imaginé, pour Nil, un animal de compagnie à son image : « je me suis inspirée de plusieurs éléments, à commencer par un chat de ruelle que j’ai rescapé il y a plusieurs années et que je n’ai jamais vraiment domestiqué », explique l'auteure.

« J’ai mis du temps à l’apprivoiser, un peu comme le renard dans Le Petit Prince, mais il reste farouche, instinctif, indépendant, comme la protagoniste de mon roman. Les renards sont très à la mode ces dernières années. On les présente toujours de façon adorable, mais ce sont des animaux sauvages avant tout, et, personnellement, je les préfère en version non romancée. »

Miléna Babin au dernier Salon international du livre de Québec Photo : France Cayouette

Le Bic et la route 132 servent de décor à l'histoire de Jacob et Nil, une route souvent empruntée par l'auteure originaire de Carleton-sur-Mer qui habite maintenant Québec.

J’ai développé un attachement particulier pour la 132. Je trouve qu’elle a quelque chose de très cinématographique, particulièrement à la hauteur du Bic. Miléna Babin, auteure

L'auteure raconte y avoir vu, un jour, une vieille camionnette emprunter la route du Golf, en direction du Théâtre du Bic. « J’ai fait quelques recherches sur le Théâtre et j’ai appris qu’il avait été déménagé à l’été 88, l’année de mon roman. J’y ai vu un signe. Par contre, j’avais envie de rester à 100 % dans la fiction. La plupart des lieux où se déroule l’action sont inventés de toutes pièces. Donc c’est le Bic, mais revisité », explique-t-elle.

Au Bic se croisent ainsi les destins de plusieurs personnages, en faisant un petit détour en Inde, jusqu'à ce qu'une vieille chanson interpelle Nil et la pousse irrésistiblement à monter à bord d'un autobus Voyageur. Elle y trouvera, parmi les passagers, une personne avec qui « elle a[ura] tout son temps, et ce pour le reste de sa vie. »