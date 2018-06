Un texte de Jean-François Deschênes

Au total, 26 restaurateurs offrent des menus où la crevette est à l'honneur, avec d'autres produits locaux.

Il faut rappeler que l'usine des Fruits de mer de l'Est-du-Québec transforme ce produit depuis plus de 50 ans. Le Festival de la crevette, qui a existé durant quelques décennies, a également contribué à imposer cette image de marque en Matanie.

La MRC poursuit cette tradition, mais la région ne se présente pas seulement comme une destination gourmande. De nouvelles activités de plein air sont également au menu pour les visiteurs.

Parmi les nouveaux attraits, on retrouve la pêche au bar rayé, le Sentier international des Appalaches qui offre de la formation préparatoire pour de longues randonnées et la réserve faunique de Matane qui diversifie ses activités de randonnées et d’observation des animaux.

Des crevettes nordiques Photo : iStock

La technicienne en récréotourisme à la MRC de la Matanie, Valérie Landry-Cayouette, estime qu'il y a des activités pour tous les goûts dans la région.

On a vraiment le terrain de jeu idéal, que ce soit en termes de plein air, mais aussi au niveau de la restauration, des produits locaux, des différents producteurs-transformateurs qui sont en vedette dans plusieurs restaurants de la région. Valérie Landry-Cayouette, technicienne en récréotourisme, MRC de la Matanie

Le vignoble Carpinteri de Saint-Ulric accueille de 50 000 à 60 000 visiteurs chaque été. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Parmi les nouveautés, l’espace famille Vire-Vent offre des installations de jeu pour amuser les enfants.