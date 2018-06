Selon les scientifiques du Canada, des États-Unis, de l’Europe et de l’Australie, la province détient plus du quart de ce type de forêts extrêmement rare. Seuls 2,5 % des forêts de la planète sont des forêts pluviales tempérées. Peu d'écosystèmes forestiers sur Terre sont aussi rares et possèdent une valeur écologique aussi importante que les forêts pluviales tempérées Lettre des scientifiques

« Le rythme accéléré de l’exploitation forestière et la menace du changement climatique signifient que notre génération a la responsabilité historique de faire la différence pour les forêts pluviales primaires de la Colombie-Britannique et leur valeur irremplaçable », disent les 223 signataires dont certains professeurs de l'Université Simon Fraser, l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de Victoria.

La lettre souligne que la forêt pluviale du Grand Ours et Haida Gwaii sont des écosystèmes protégés, mais que la conservation est inadéquate dans le reste de la province.