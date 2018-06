Pour ceux qui ne nous auront pas vraiment supportés, oui, les membres ont demandé à la Chambre de commerce d’annoncer un genre de boycott, de ne plus travailler autant [économiquement] avec les régions qui ne nous auront pas supportés , a déclaré mercredi la directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Quentin, Jocelyne Poirier.

La Chambre de commerce de Saint-Quentin compte envoyer une lettre jeudi matin aux municipalités et chambres de commerce environnantes, soit celles d'Edmundston, de Grand-Sault, de Campbellton, de Kedgwick, de Saint-Léonard, de Dalhousie, d'Atholville et de Bathurst. Elle leur demande de lui envoyer des lettres d'appui.

À la demande des membres de la Chambre de commerce de Saint-Quentin et de sa communauté de gens d’affaires, des professionnels et des individus, nous sollicitons votre soutien, sous forme de lettre, pour le maintien des services passés et présents offerts à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin , peut-on lire dans la lettre envoyée par la Chambre de commerce de Saint-Quentin.

Demande de lettres de soutien au dossier de l'hôpital de Saint-Quentin by Radio-Canada on Scribd

Cette initiative fait suite à la révélation, par le Comité permanent de la santé de Saint-Quentin (CPSSQ), d’un document gouvernemental proposant que les hôpitaux de Grand-Sault et de Saint-Quentin deviennent respectivement un centre de soins longue durée et un centre de santé communautaire.