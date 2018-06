« On a beaucoup travaillé avec eux au courant des derniers mois pour développer une belle relation. Ils sont très curieux et charismatiques, et ils seront très intéressants pour nos visiteurs », a indiqué Troy Neale, conservateur ajoint des mammifères marins à l'Aquarium de Vancouver.

Les morses après leur arrivée à l'Aquarium de Vancouver. Photo : Aquarium de Vancouver

Les morses Lakina et Balzak sont nés à l'Aquarium de Québec en mai 2016. Il s'agit des premières naissances en captivité au Canada.

Ils avaient pris l’avion en décembre dernier. Le déplacement des bébés morses avait alors soulevé l’indignation d’un groupe écologiste de défense des animaux. Les écologistes estimaient cruelle la séparation des deux morses de leur mère.