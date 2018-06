Recevoir les Jeux de l’Acadie, c’était un rêve , dit d’emblée Gilles Allain, président du Carrefour communautaire Beausoleil, l'endroit où ont lieu les Jeux cette année.

Plusieurs résidents de Miramichi, dont lui, ont travaillé fort pour recevoir cette compétition sportive acadienne.

C’est la troisième fois qu’on applique et on a finalement réussi après la troisième tentative. Gilles Allain, président du Carrefour communautaire Beausoleil

Les jeunes de Kent sont arrivés aux Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada/Camille Bourdeau

Un hommage à l'ancien maire

C’est l’ancien maire de Miramichi, Gerry Cormier, qui a poussé pour recevoir les Jeux, assure Gilles Allain.

La deuxième fois qu’on a appliqué, on était découragé de pas l’avoir eu et on s’est dit qu’on n’appliquerait plus , se souvient-il.

Il nous a dit de nous retrousser les manches et nous a presque forcé à tenter le coup de nouveau. Gilles Allain, président du Carrefour communautaire Beausoleil

La délégation du Sud-Est est arrivée à Miramichi pour les Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada/Camille Bourdeau

Gerry Cormier, décédé d’une crise cardiaque en 2016, était un maire acadien francophone dans une ville anglophone.

Il était très apprécié à Miramichi. Les Jeux, cette année, c’est pour lui. Gilles Allain, président du Carrefour communautaire Beausoleil

Une francophonie bien vivante

Quand je suis arrivé ici il y a 30 ans, on parlait en anglais avec tout le monde , relate Gilles Allain qui dirigeait une entreprise à l’époque.

On ne voulait pas se mettre personne à dos, mais aujourd’hui ça a beaucoup changé. Les francophones ont leur place partout , assure-t-il.

La preuve, selon lui, est que plusieurs commanditaires des Jeux de l’Acadie sont anglophones : On a une très belle relation avec les anglophones. Vraiment, Miramichi a beaucoup changé .

Avec les informations de François LeBlanc