Les spectacles sur la grande scène de l’amphithéâtre Grace Hartman du parc Bell se dérouleront les 7 et 8 septembre prochains.

Le premier jour, en plus de Bobby Bazini et de Jazzamboka, les amateurs de jazz pourront entendre Luca Ciarla, Alysha Brilla et la formation new-yorkaise Lucky Chops.

Bobby Bazini est bien connu pour ses succès « I Wonder » et « C’est La Vie » Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Le lendemain, le Nord de l’Ontario sera à l’honneur avec la présence du Anthony D’Alessandro Trio, de Sudbury, du Great North All Star Big Band et de l'auteure-compositrice-interprète canado-péruvienne Patricia Cano.

Le Anthony D’Allesandro Trio a remporté le « Jazz Sudbury Emerging Artist Showcase en 2018. » Photo : Anthony D’Allesandro Trio

Les Torontois Ori Dagan et Molly Johnson ainsi que le britano-colombien Michael Kaeshammer complétent la programmation du samedi soir.

Les billets pour la fin de semaine sont vendus au coût de 70 $ jusqu’au 9 juillet, puis le prix augmentera à 90 $.

Comme toujours, notre festival sera rempli d’un choix varié de musique traditionnelle et contemporaine, de jazz fusion, de blues et de musique du monde , a déclaré Allan Walsh, le directeur artistique du festival.

Le directeur artistique du festival Jazz Sudbury, Allan Walsh. Photo : Radio-Canada/Sophie-Houle Drapeau

Des artistes qui ont déjà fait partie de notre programmation seront de retour et des artistes que nous attendons depuis longtemps feront partie de la célébration. Allan Walsh, directeur artistique du festival Jazz Sudbury

Les soirées Club Night (5 et 6 septembre) et le Jazz Café (9 septembre) mettront en vedettes des artistes locaux dont Sarah Craig, Borealis Jazz Quartet et Nickel City Dixie Stompers.

Le festival proposera également des événements gratuits, dont Jazz on the Beach le 9 septembre au pavillon William Bell.

Jazz on the Beach offrira des ateliers interactifs et une prestation acoustique de l’auteure-compositrice-interprète Alysha Brilla, nommée au prix Juno en 2018.