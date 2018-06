Un texte de Laurence Royer avec les informations de Marlène Joseph-Blais

Le faible nombre d’élèves inscrits force la Commission scolaire à appliquer la politique de maintien ou de fermeture selon laquelle une école doit fermer si moins de 15 élèves la fréquentent. La viabilité d’une école doit également être analysée si moins de 30 élèves y sont inscrits.

Selon la présidente de la Commission scolaire de l'Estuaire, Ginette Côté, l’école Mgr-Labrie de Godbout accueille cinq élèves et celle du Père-Duclos à Franquelin enseigne à huit enfants. À l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité, ils sont 18 élèves.

École Saint-Joseph de Baie Trinité Photo : Commission scolaire de l'Estuaire

Un faible nombre d’élèves entraîne d’importants enjeux pédagogiques et organisationnels, selon la Commission scolaire.

Ginette Côté rappelle que la même résolution avait été adoptée il y a trois ans. Toutefois, l’établissement avait profité d’un sursis. Ginette Côté croit qu'une telle situation pourrait se reproduire.

[Il y a trois ans] j’avais dit, lorsqu’on aura terminé le processus de consultation il restera peut-être une école ou deux et on se rend compte qu’on est encore avec nos trois écoles […] On revient avec le même processus et on ne peut vraiment pas dire [ce qui va se passer].

Ginette Côté, présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

Des séances de consultation pour informer les parents et pour récolter leurs commentaires sont prévues au début de l’année 2019.