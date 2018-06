Dans la foule venue célébrer à Saint-Claude l’anniversaire de l’École communautaire Gilbert-Rosset, beaucoup n’auraient osé rêver à pareil dénouement.

« J’ai toujours espéré que l’école prenne racine, mais de là à penser que nous serions ici, je ne sais pas », confirme par exemple Diane Poiron-Toupin.

Elle-même a fait partie de la poignée de parents ayant lutté pour la création de cette école, en 1997.

« À Saint-Claude, la communauté était divisée quant au transfert au sein de la Division scolaire franco-manitobaine du programme que nous avions ici, et qui était un programme 50-50 [où la moitié des classes étaient données en anglais et l’autre en français], se souvient-elle. Alors nous nous sommes rencontrés à plusieurs parents pour organiser l’éducation en français de nos enfants. »

« Le rêve est parti de là, ajoute-t-elle. Si le gouvernement ne nous donne pas une école, si la Commission scolaire franco-manitobaine ne peut pas nous donner une école, alors on va la faire nous-mêmes. Et c’est ce qu’on a fait. »

Un soutien venu de tout le Canada

Louise Legal-Perrin, qui deviendra la première directrice de l’école, faisait également partie de cette aventure.

« Cette école, on ne la voulait pas uniquement pour que nos enfants reçoivent l’éducation publique du Manitoba, mais pour transmettre notre éducation, notre culture et notre langue sans avoir à se déplacer [dans un autre village] », explique-t-elle.

Appuyés par la communauté des comités de parents issus de toute la province, « et par des dons venus d’un bout à l’autre du Canada », les cinq familles pionnières de Saint-Claude achètent l’ancien magasin Sears et y installent leur école en 1997.

« Mais on a réalisé assez vite que cela n’allait pas suffire, reprend Diane Poiron-Toupin. Alors nous avons pris une hypothèque pour acheter un terrain et y construire les premières salles de classe. Dans le même temps, on continuait les démarches auprès de la Commission scolaire et nous sommes officiellement devenus une école de la DSFM en 1998. »

Diane Poiron-Toupin, l'une des fondatrices de l'école Gilbert-Rosset à Saint-Claude. Photo : Radio-Canada

Chantal Young se souvient très bien de cette époque.

« Mes parents faisaient partie de ceux qui ont osé vouloir plus et qui ont travaillé pour l’avoir, dit-elle. J’étais là la première année, quand on était 14 ou 15 élèves. Je me rappelle des cours dans le magasin, puis du déménagement. Et j’étais parmi les quatre premiers finissants de l’école Gibert-Rosset en 2005. Alors, être ici aujourd’hui, c’est un sentiment très spécial pour moi. »

Une émotion partagée par Lise Poiron, la directrice de l’École communautaire Gilbert-Rosset depuis 2015, pour qui la célébration de ces 20 ans marque aussi la fin de sa carrière en éducation.

Une petite école, mais une grande réussite

« C’est incroyable, le cheminement que cette petite école a fait depuis 20 ans, dit celle qui a suivi toute l’aventure de cette création au travers de l’implication de sa sœur, Diane Poiron-Toupin. J’ose croire que notre école est un exemple pour d’autres. Nos élèves, s’ils ne sont que 47 cette année, sont d’excellents ambassadeurs de notre langue et de notre culture. Cela démontre que ce n’est pas le nombre qui fait le succès. »

Une pensée que résumait Diane Poiron-Toupin, en émettant le vœu de voir bientôt construire un gymnase pour les élèves de l’école : « L’école est petite, mais les réussites sont grandes. »

Avec des informations de Camille Gris-Roy et Louis-Philippe Leblanc