Geoff MacLellan se dit préoccupé par l’incident survenu la semaine dernière, lorsque 136 000 litres de boue toxique se sont écoulés de l’unité de forage West Aquarius, installée par la pétrolière BP Canada à quelque 330 kilomètres au large d’Halifax.

L’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), un organisme indépendant formé par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, mène l’enquête. Dans l’intervalle, les forages de BP à cet endroit sont interrompus.

Geoff MacLellan, ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Nous avons un organisme en place qui va protéger les intérêts de tous les Néo-Écossais , a affirmé mercredi le ministre MacLellan, en ajoutant qu’aucune entreprise ne bénéficiera d’un passe-droit ou d’une entorse aux règles.

BP Canada affirme que les fluides déversés au large d’Halifax, qui servent à lubrifier les tiges de forage et à contrôler la pression, sont une substance synthétique qui, en raison de son poids, a rapidement coulé jusqu’au fond de l’océan. La pétrolière attribue le déversement à une « défaillance mécanique » et a déclaré que la substance n’était pas toxique.

Un professeur adjoint à l’École pour les ressources et l'étude du milieu à l’Université Dalhousie, à Halifax, met en doute les affirmations de BP. Assurément, une boue synthétique contient des produits chimiques, et potentiellement des hydrocarbures et du diesel , affirme le professeur Tony Walker.

Selon Angela Giles, du Conseil des Canadiens, un groupe environnemental sans but lucratif, ces fluides de forages se répandent sur le fond océanique et le recouvrent , détruisant toute forme de vie qui s'y trouve .

L’incident, qui a aussi soulevé l’ire des Micmacs en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ne semble pas avoir tempéré l’enthousiasme du gouvernement provincial pour l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers.

Nous essayons d’attirer de grandes compagnies pétrolières et gazières pour qu’elles fassent des travaux d’exploration et les fassent de façon sécuritaire , a souligné mercredi le ministre Geoff MacLellan.

Le ministre de l’Énergie insiste pour dire que la coexistence est possible entre l’industrie locale des pêches et celle de l’exploitation des hydrocarbures au large des côtes.

Iain Rankin, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, le 14 mai 2018 à Beechville. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Le ministre provincial de l’Environnement, Iain Rankin, a déclaré pour sa part que tout le monde doit être préoccupé par le déversement. Je vais surveiller [la situation] avec intérêt , a-t-il dit, avant d'exprimer lui aussi sa confiance envers l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

BP Canada est une filiale de la société BP, dont le siège social est à Londres. L’explosion de sa plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, en 2010, a mené à un désastre écologique sans précédent au États-Unis, et entraîné ce qui est considéré comme le pire déversement d’hydrocarbures de l’histoire.

Plus tôt ce mois-ci, la Nouvelle-Écosse a annoncé un investissement de 11,8 millions de dollars sur quatre ans pour la recherche d’hydrocarbures au large de ses côtes.