Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Bruce McArthur est accusé du meurtre prémédité de 8 hommes qui ont disparu dans les environs du quartier gai de Toronto de 2010 à 2017. Les corps démembrés des victimes ont été découverts dans des bacs à fleurs dans l'une des résidences où le sexagénaire travaillait comme jardinier-paysagiste.

Aucune des accusations n'a encore été prouvée devant une cour de justice ; le processus judiciaire n'en est encore qu'à ses débuts.

Les victimes présumées de Bruce McArthur: Skandaraj Navaratnam, 40 ans, Andrew Kinsman, 49 ans, Selim Esen, 44 ans, Abdulbasir Faizi, 44 ans, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 ans, Dean Lisowick, 47 ans, Soroush Mahmudi, 50 ans et Majeed Kayhan, 58 ans. Photo : CBC/Police de Toronto

Le rapport psychiatrique date de l'époque à laquelle l'homme de 65 ans avait été arrêté une première fois pour voies de fait ayant causé des blessures corporelles relativement à une agression commise en octobre 2001 à Toronto. La victime était un homme qu'il avait rencontré en ligne et avec lequel il avait eu deux relations sexuelles.

Lors de leur seconde rencontre, McArthur s'était rendu au domicile de l'individu en question. Il avait perdu connaissance durant la soirée à la suite d'une crise d'épilepsie. À son réveil, la victime, qui saignait à la tête, avait nécessité cinq points de suture.

À lire aussi : Bruce McArthur accusé d'un huitième meurtre

Bruce McArthur avait été remis en liberté après avoir plaidé coupable en janvier 2003 à trois accusations d'agression armée, de voies de fait ayant causé des blessures corporelles et de possession d'arme dangereuse. Le tribunal avait assujetti la libération de McArthur à certaines conditions.

Le sexagénaire avait notamment expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé et qu'il ignorait si sa condition médicale avait provoqué l'agression avec un tuyau en métal contre son ami qui s'est avéré être un prostitué.

L'accusé Bruce McArthur Photo : Bruce McArthur/Facebook

Bruce McArthur avait ensuite subi une évaluation psychiatrique en février 2003 avant d'être condamné deux mois plus tard en Cour de l'Ontario. Il avait reçu une peine de deux ans de prison avec sursis assortie d'une assignation à domicile durant un an et suivie d'un couvre-feu d'une durée de six mois.

C'est ce rapport de 4 pages que les médias ont obtenu après en avoir fait la demande devant les tribunaux lorsque Bruce McArthur a été appréhendé l'hiver dernier une seconde fois, cette fois pour des accusations de meurtre prémédité.

À lire aussi : Bruce McArthur pourrait avoir commencé à tuer dans les années 1970

On y apprend que McArthur a éprouvé des difficultés à accepter son homosexualité après avoir quitté sa femme en 1997 avec laquelle ils avaient eu deux enfants. Il a d'ailleurs consulté à ce sujet un psychiatre qui lui a prescrit des antidépresseurs pendant environ un an. Le psychiatre n'a trouvé « aucun signe de problèmes de santé mentale » qui aurait pu causer l'incident et n'a offert aucune autre explication à l'agression.

Bruce McArthur lors de sa première comparution le 18 janvier 2018 Photo : Pam Davies

La psychiatre, la Dre Marie-France Dionne, écrit néanmoins que le sexagénaire est un homme indécis qui ne prend aucune initiative et qui a tendance à la procrastination. « C'est un homme qui aime obéir et suivre les autres. » Elle le décrit comme un individu qui cherche à plaire, bien qu'il fasse preuve de rigidité face aux conventions sociales. Il éprouve en outre des sentiments sous-jacents de dépit.

Son désir manifeste de coopérer avec autrui cache des sentiments de révolte qui peuvent transparaître derrière des apparences d'homme retenu. Dre Marie-France Dionne, psychiatre

La Dre Dionne ajoute que les efforts qu'il déploie pour ne pas perdre le contrôle de lui-même et pour bien paraître en public le contraignent à mener une vie rangée et très organisée et à éviter les situations imprévues ou les relations conflictuelles.

Des gens de la communauté tiennent une veillée à la chandelle en souvenir des victimes du présumé tueur en série Bruce McArthur. Photo : The Associated Press/Robert Gillies

Selon elle, Bruce McArthur se met rapidement en colère lorsqu'il échappe à sa routine. « Il a une phobie de commettre des erreurs en public ou de prendre des risques par peur d'être humilié. »

Le document explique par ailleurs que McArthur ne souffrait en 2003 d'aucune dépendance à la drogue ou à l'alcool et que ses relations intimes étaient stables.