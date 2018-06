Mis sur pied en 2001, l’organisme avait pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants dans le besoin au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est avec un pincement au cœur, mais remplis de fierté que nous procédons à cette annonce aujourd’hui. Marie-Josée et moi sommes reconnaissants à l’infini du travail réalisé et du bien partagé par tous les artisans, bénévoles et administrateurs, autant ceux du passé que du présent et 1000 mercis à la population de la région qui a fait sa place à une toute petite fondation en la supportant et l’encourageant au fil des années , a expliqué dans un communiqué le président de l’organisation et ancien hockeyeur Marc Denis.

L’organisme est en excellente santé financière. Les fonds disponibles seront distribués, selon sa mission. La fondation a remis plus de 450 000 $ dans la région depuis sa création.