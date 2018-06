La province prévoit entamer dès juillet le processus pour établir deux foyers de soins dans la région d’Halifax. Les comtés de Yarmouth, Lunenburg et Kings auront aussi un foyer chacun. Le ministère provincial des Services communautaires lancera ensuite ses appels d’offres pour les trois foyers restants en août.

Le ministère soutient en outre qu’il s’affaire à ouvrir prochainement des foyers de soins dans les communautés acadiennes à l’Isle Madame et à Clare, en plus d’un autre à New Glasgow.

Dans le cadre d’une enquête amorcée l’hiver dernier, la Commission des droits de la personne cherche à déterminer si le ministère provincial des Services communautaires contrevient à la Loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse en gardant des patients handicapés dans des institutions comme des hôpitaux, plutôt que de leur permettre de vivre dans des foyers de soins établis dans la communauté.

Beth MacLean et Joseph Delaney soutiennent que le gouvernement les force à vivre dans l’aile psychiatrique d’un hôpital, malgré l’avis des psychiatres qui ont conclu qu’un foyer en milieu communautaire serait approprié pour eux.

Les foyers de soins en milieu communautaire permettent aux personnes ayant des handicaps intellectuels d’être plus autonomes, tout en recevant le soutien dont ils ont besoin.