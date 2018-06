Un texte de Émile Duchesne

Le CHSLD N.-A.-Labrie affiche un déficit d'entretien de 568 000 $.

Selon la directrice des services techniques du CISSS de la Côte-Nord, Nathalie Minville, le CISSS a jusqu'en 2020 pour améliorer l'indice d'état des bâtiments du CHSLD N.-A.-Labrie.