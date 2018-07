Des lieux et des lettres est une série de rencontres avec des auteurs francophones de l'Ouest. Sous forme d'entretien accompagné d'une « visite guidée », découvrez leur parcours, leurs écrits et leur attachement à leur quartier, leur ville ou leur région.

Loïg Morin en quelques mots

Né sur une île près des côtes de Bretagne, Loïg Morin a été bercé jusque dans la vingtaine par les flots du Rhône et de la Saône. Arrivé en Colombie-Britannique en 2010, avec sa conjointe et leurs enfants, le Nord-Vancouvérois d'adoption s'est inspiré de la nature qui l'entoure aujourd'hui pour écrire les paroles de La Rivière, la chanson-titre de son cinquième album du même nom, le deuxième produit au Canada.

En 2012, il avait lancé un premier album solo, Lonsdale, qui reprenait d'ailleurs le nom d’un quartier de Nord Vancouver.

Vancouver, malgré tout, c’est tellement sauvage et puissant. On avait besoin de cette puissance et de cette violence pour repartir dans notre vie. Loïg Morin

Dans les mots de Loïg Morin

La Rivière, un texte inspiré du cours d'eau qui traverse le parc Mosquito Creek, est l'histoire d'une dérive et d'une renaissance. Dans ce texte, l'auteur témoigne d'un parcours de vie, où l'épreuve trouve sa métaphore dans les remous d'une nature emportée, sauvage.

Dès le début, cette rivière était le fil permanent de toute la construction musicale que j’allais entreprendre ici. Loïg Morin

Le texte de La Rivière :

Je te vois descendre la rivière

Les vagues me poussent à m’éloigner

J’essaye de revenir de loin

Ma femme blessée

Je te dois la vie mon amour

Pour une fois laisse-toi aller

Pour une fois laisse-toi tomber

Ma femme blessée

Le soleil m’aveugle il est froid

Et je te perds là-bas

Pourtant je ne suis pas si loin

Mais il me semble si lointain

Le rivage pour te caresser



Je n’en peux plus de ces remous

Je n’arrive pas à accoster

Le soleil m’aveugle il est froid

Et je te perds là-bas

Ma femme blessée



Someone come and rescue me

Waves pushing us

Getting you close

Blinded by one

Going alone I can’t stay

Je n'aime pas que les autres écrivent pour moi. J'ai besoin de chanter ce que j'écris et je n'arriverais pas à retransmettre des mots ou des idées pour quelqu'un d'autre. La musique c'est possible, mais l'écriture, c'est trop intime pour pouvoir être adapté à une autre personne. Loïg Morin

Loïg Morin... au pied de la lettre

La chanson que j’aurais aimé écrire…

Je suis venu te dire que je m’en vais. Serge Gainsbourg, accompagné de Jane Birkin, parue en 1973.

La qualité que j’apprécie le plus, c’est…

Une générosité, simple et humaniste.

Quand l’inspiration me vient, j’écris mes textes...

À la main, sur une feuille de papier.

En voyage, la première chose que je fais c’est…

Consommer une boisson. Selon l’heure de la journée, ce sera un café ou l’apéro, et je m’imprègne de l’atmosphère du lieu.