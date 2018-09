Un texte de Joane Bérubé

Il y a tellement de sébastes que le fond du golfe est rouge. Hugo Bourdages, scientifique de l’Institut Maurice-Lamontagne

Après avoir géré la quasi-disparition du « rouge », comme le surnomme les pêcheurs, Pêches et Océans Canada prépare maintenant la relance de la pêche.

Les premières discussions sur un futur plan de pêche au sébaste ont eu lieu en mai, à l’occasion de la rencontre du comité consultatif. Le plan de pêche de 2018 provient de ses discussions.

Le comité consultatif est un groupe de représentants du ministère de Pêches et Océans Canada et de l’industrie qui font le point sur la gestion de la pêche pour la prochaine saison. Il y a un comité pour chaque espèce. Ses recommandations sont soumises par la suite au ministre.

Avec une biomasse estimée à 2,5 millions de tonnes, soit possiblement des dizaines de tonnes de prises annuelles, la répartition des taux de captures entre les différentes provinces, les différentes flottilles et les différents engins de pêche seront un véritable casse-tête.

Chaque flottille, chaque province a ses particularités de gestion, son historique de pêche et ses revendications.

Pendant des années, seulement quelques bateaux participaient à une pêche dite indicatrice qui servait principalement à évaluer la biomasse. Le total de prises autorisées a été de 2000 tonnes de 1998 à 2015.

Si la prudence est de mise pour l’industrie, elle risque de l’être aussi pour le ministre des Pêches et des Océans pour qui la question de la répartition des quotas reste la plus délicate.

L’ouverture de la pêche commerciale et les mesures de conservation, le taux de capture autorisé sont les premiers pas d’un grand ballet qui s'entame en 2018, mais qui devrait prendre forme au cours des trois ou quatre prochaines années, au fur et à mesure que la pêche se développera.

Divergences

Le 10 mai, les parties ne sont pas parvenues à un consensus sur un des éléments-clés : la fin du moratoire. La levée complète d'un moratoire ouvre la porte à une répartition des quotas et des permis.

Des représentants de l'industrie auraient fait savoir qu'ils n'étaient pas pressés de repartir à la pêche au sébaste.

Denis Gros-Louis, directeur de la gestion de la ressource de l’aquaculture et des affaires autochtones pour Pêches et Océans Canada, fait par contre valoir que la pêche indicatrice qui existait jusqu’à l’an dernier peut toujours être envisagée comme une levée partielle du moratoire avec un plan de rétablissement dont les objectifs ont été atteints. Nous sommes bien conscients de ce fait , commente le gestionnaire de Pêches et Océans Canada.

Cinq scénarios de gestion ont été soumis aux différentes flottilles pour ce qui devait, selon les scientifiques, représenter la base d’un premier plan de pêche. Aucun des scénarios n’a été retenu.

Des sébastes Photo : Claude_Nozeres/Pêches et Océans Canada

M. Gros-Louis rapporte que pour des membres du comité, le moment opportun pour rouvrir la pêche devait aussi être décidé en regard de la taille du sébaste. On sait que le stock est très présent, ajoute M. Gros-Louis, mais l’âge ou la grosseur commerciale ne sont pas encore suffisants pour une pêche commerciale dans l’ensemble des deux unités qui couvrent le golfe et l’estuaire.

Plus le poisson est gros, plus il prend de la valeur sur les marchés. Comme il y a encore beaucoup de petits sébastes, patienter avant de les pêcher pourrait être profitable.

Une présence trop importante de petits sébastes dans les filets ou les prises accidentelles pourraient aussi compromettre la durabilité de la pêche, estimaient certains participants.

Hausse des captures

Le comité s’est toutefois entendu pour recommander une augmentation des taux de captures dans l’unité 1. On est allés au-delà de juste regarder quelles sont les mesures de gestion qu’on devrait appliquer, mais il y a eu des chiffres qui ont été avancés par des représentants, comme le 4500 tonnes, mais notre préoccupation était de s’entendre sur les procédures de gestion , indique Denis Gros-Louis.

Une des recommandations du comité concernant la capture était d’autoriser une pêche expérimentale, mais commerciale, basée sur de projets spécifiques avec des objectifs de recherches dans le but de cumuler des données tant pour les scientifiques que pour l’industrie.

Les membres du comité ont aussi convenu de mettre l’accent sur une approche de précaution et de déterminer les objectifs de conservation pour que la pêche au sébaste soit durable et que la ressource soit protégée.

La répartition des quotas n’était pas un sujet à l’ordre du jour, soutient Denis Gros-Louis.

Bateau de pêche Photo : Yan Bourdages

Le comité a toutefois rencontré des représentants des flottilles des Premières Nations pour discuter de leur intérêt envers la pêche au sébaste.

Des représentants des flottilles de crevettiers ont aussi participé à la rencontre.