Un texte de René Landry

Le récit que fait l'historien Clarence LeBreton du grand feu de Miramichi de 1935 ressemble à un film d'horreur.

Des gens encore de ce monde ont vécu cet été infernal de 1935, raconte-t-il. Le feu est parti de Miramichi et s'est rendu jusqu'à la voie ferrée à Caraquet. Pendant des jours et des jours, le ciel était rouge. Des granges et des maisons ont brûlé à Bas-Caraquet. Le feu approchait à grands pas et à Caraquet, il y a des gens qui avaient commencé à déménager leurs meubles sur la grève, de crainte que le feu se rende jusqu'à leur demeure.

Les ruines du collège de Caraquet, après l'incendie de la nuit du 30 au 31 décembre 1915. Photo : Musée acadien de Caraquet

Il y a aussi ce que l'historien appelle les grandes pertes. Le collège de Caraquet a brûlé l'avant-veille du jour de l'an 1915. On en parle encore de ce feu. Le couvent de Caraquet a brûlé en 1992. On l'appelait le "vieux couvent" et il était devenu un carrefour des arts. Et nous avons évidemment dans notre histoire des feux d'églises.

Le collège de Caraquet, qui a été détruit par un incendie, en 1915 Photo : Musée acadien de Caraquet

Puis, il se met à faire la nomenclature des églises qui ont été détruites par le feu dans la Péninsule acadienne. L'église de Bas-Caraquet n'est pas la première, loin de là. L'église de Tracadie a brûlé en 1925, celle de Grande-Anse en 1945, celle de Neguac l'année suivante, en 1946. Ces églises ont été reconstruites. Les résidents du village de Maisonnette ont aussi vu la leur partir en fumée, en 1974.

La contestation par le feu

Au cours de l'histoire, le feu a aussi été un moyen de contestation, de revendication et d'expression de colère. En 1967, une dispute entre groupes de pêcheurs a comme résultat qu'on met le feu au quai de Bas-Caraquet, rappelle Clarence LeBreton. Encore plus récemment, il y a les terribles événements de Shippagan au cours desquels on a mis le feu à des bateaux et à des usines. Le feu, dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui revient souvent et qui est porteur de malheur.

L'historien Clarence LeBreton Photo : Radio-Canada/René Landry

Comme bien d'autres, Clarence LeBreton a eu le coeur gros quand il a appris la destruction par le feu de l'église de Bas-Caraquet. C'est là où il s'est marié et où il a si souvent accompagné son beau-père.

Je me mets aujourd'hui à la place des gens de Bas-Caraquet. Cet incendie les a dépossédés. La construction de l'église Saint-Paul,qui a débuté en 1904, a duré quatre ans. La première messe a eu lieu en 1908. L'église a été bâtie sous la supervision des Pères eudistes, à l'aide des corvées. C'est inimaginable, aujourd'hui, de penser que de si petites communautés, si peu riches, pouvaient bâtir des temples si majestueux.

Construction de l'église en pierre de style gothique, à Bas-Caraquet, vers 1907 Photo : Archives provinciales

Il convient qu'on oublie parfois trop rapidement de tels événements qui marquent l'histoire.