Un texte de Laurence Royer

Ce nouveau règlement sera plus strict concernant la propreté du voisinage. Les terrains, autant privés que publics, devront être entretenus adéquatement et les déchets devront être disposés de manière conforme.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les conseillers et le maire ont spécifiquement parlé des carcasses de voitures ainsi que de l’herbe mal entretenue comme problème à régler.

Le projet de règlement sur la propreté et les nuisances de la Ville de Sept-Îles

Cette nouvelle réglementation sera en vigueur sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sept-Îles. Les amendes seront également plus importantes.

Ce sont les nombreuses plaintes reçues par la Ville qui justifient le dépôt de ce projet de règlement, explique le maire, Réjean Porlier.