Lors du dernier tour de l’élection, la chef Archibald a obtenu 67 votes, contre 36 pour le chef régional sortant Isadore Day, qui avait été élu en 2015.

La troisième candidate, la chef Ava Hill des Six Nations de la rivière Grand, a reçu 13 votes.

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski (NAN), Alvin Fiddler, a félicité Mme Archibald, soulignant sa longue expérience de travail au sein des Premières Nations.

Nous avons hâte de travailler avec elle et de renforcer nos liens avec les Chefs de l'Ontario. Alvin Fiddler

Glen Hare, le grand chef de la Nation anichinabé a affirmé que l’élection d’une femme au poste de chef régionale reflète bien l’état de la gouvernance autochtone en Ontario.