L'équipe en a fait l'annonce, mercredi, sur Twitter.

La joueuse de 31 ans d'Edmonton a mené l'équipe canadienne de hockey féminin à trois finales olympiques consécutives, remportant l'or en 2010 et en 2014.

Szabados a passé la plus grande partie de sa carrière à jouer pour et contre des équipes masculines dans les ligues junior et collégiale de l'Alberta, ainsi que dans la Southern Professional Hockey League (SPHL).

La NWHL est la première ligue féminine de Szabados.

La gardienne a arrêté 40 des 42 tirs au but lors de la finale olympique de hockey féminin en février à Pyeongchang, en Corée du Sud. Le Canada s'est incliné 3-2 contre les États-Unis en fusillade.