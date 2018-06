Les piscines des parcs Desjardins, Eugène-Sauvageau, Laurent-Groulx et Fontaine fermeront une heure plus tard qu'à la normale, soit à 21 h. La pataugeoire du parc La Vérendrye fermera également une heure plus tard.

Les plages des parcs des Cèdres, du Lac-Beauchamp et Moussette fermeront pour leur part à 20 h. Il en sera de même pour la piscine du parc La Vérendrye.

Les heures prolongées resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La Ville de Gatineau en réévaluera le besoin chaque jour en fonction des conditions météorologiques et publiera un horaire détaillé sur son site Internet.

La Municipalité indique que les autres piscines et pataugeoires extérieures, ainsi que les piscines intérieures, seront ouvertes selon l'horaire habituel. Les 38 jeux d'eau situés dans des parcs municipaux seront également accessibles.

À lire aussi : Chaleur accablante prévue pour le week-end de la fête du Canada

La prudence de mise face à la chaleur

La Ville de Gatineau rappelle à la population qu’il est important de bien s’hydrater tout au long de la journée, de boire beaucoup d’eau et de porter un chapeau.

Elle conseille aussi d’appliquer un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus, et de porter des vêtements légers et des lunettes de soleil. Il est également recommandé de ne jamais laisser d’enfants, de personnes âgées ou d’animaux sans surveillance dans un véhicule.

La Ville de Gatineau souligne aussi l'importance de surveiller les signes et les symptômes d’un épuisement dû à la chaleur, notamment l’étourdissement, le vertige, les maux de tête, la nausée et la perte de conscience.