Une salve d’applaudissements est venue saluer la première pelletée de terre, creusée en bordure d’un terrain de Saint-Boniface.

Et parmi les plus émus en ce mercredi matin, il y avait Anta Mbaye et ses enfants : « Je suis très heureuse, je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens. »

Pour cette mère de famille, la cérémonie organisée par Habitat pour l’humanité ne marque pas uniquement le début de la construction d’une nouvelle maison, mais symbolise surtout un nouveau départ.

Arrivée du Sénégal il y a sept ans, Anta Mbaye travaille comme aide-soignante auprès des résidents d’Actionmarguerite, tout en poursuivant sa formation d’infirmière à l’Université de Saint-Boniface.

À la suite d’un divorce, elle a loué un appartement dans le quartier de Saint-Norbert, où elle partage l’une des petites chambres avec ses deux filles, Bineta et Seynabou, afin de laisser à son fils aîné, Bocar, la seconde chambre.

Chaque matin, elle se lève à 5 h afin de conduire ses enfants dans leurs écoles respectives, le collège Louis-Riel et l’École Précieux-Sang, et d’aller travailler.

Trois familles heureuses de s'installer à Saint-Boniface

« Saint-Boniface, c’est comme si c’était chez moi. Et bientôt je n’aurais plus besoin de prendre la voiture pour faire tout ça. Mais surtout, tous mes enfants vont tous avoir leur propre chambre », se réjouit-elle.

À cette perspective, les yeux de sa fille Seynabou Diallo s’illuminent. « Je vais pouvoir peindre ma chambre de la couleur que je veux, je n’ai jamais pu faire ça », dit-elle.

Comme la famille d’Anta Mbaye, ce sont trois familles aux revenus modestes qui entreront dans leurs nouvelles maisons d’ici le début de l’année 2019, explique le président-directeur général d’Habitat pour l’humanité au Manitoba, Sandy Hopkins.

« Il est difficile de trouver des terrains à Saint-Boniface, et nous n’avions pas eu cette chance depuis 2012. Quand nous avons eu cette opportunité, nous n’avons pas hésité, car c’est un quartier agréable, où tout est à proximité. »

Habitat pour l’humanité Manitoba, c’est : Près de 400 maisons construites depuis 1987, dont environ 350 à Winnipeg et 5 à Saint-Boniface

17 nouvelles constructions à Winnipeg en 2018, dont 3 à Saint-Boniface

Un toit offert à 1100 enfants manitobains en une trentaine d’années

L’organisme, qui construit chaque année près de 25 maisons pour des familles manitobaines méritantes grâce à sa chaîne de bénévoles et aux dons de matériaux, a acheté ce terrain donnant sur Croissant Enfield il y a quelques années.

« C’est le temps nécessaire pour obtenir les permis de construction et finaliser toutes les démarches concernant le choix de familles bénéficiaires », précise Sandy Hopkins, qui ajoute que le processus est rigoureux afin de s’assurer que le projet de ces familles ne soit pas voué à l’échec.

Sandy Hopkins est le président-directeur général de Habitat pour l'humanité au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Car l’objectif de l’organisation humanitaire n’est pas uniquement de construire des maisons, mais bien de bâtir des communautés.

Anta Mbaye, qui avait soumis un dossier sur les conseils d’une amie, avoue qu’elle ne croyait pas à l’issue favorable de sa démarche.

« Mais quand ils nous ont dit que nous avions été choisis, avec mes enfants nous avons crié de joie », se remémore-t-elle.

Avec des informations de Mathilde Monteyne