L’homme de 31 ans aurait été vu au restaurant McDonald’s de Saint-Jean-de-Matha, mais il pourrait maintenant être dans une autre région, précise la police.

Il avait été vu plus tôt dans deux stations de métro, Cartier à Laval et Radisson à Montréal.

L’homme est connu des policiers pour être l'auteur de gestes violents.

Toute personne qui détient des informations permettant de le localiser est invitée à faire le 911.

Christophe Oliviera mesure 1,83 m et pèse 90 kilos. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns, et a une cicatrice au côté droit du visage.

Il arbore plusieurs tatouages sur le cou, le dos et la poitrine. Il a un tatouage en forme d’étoile sur la main droite, et un autre, représentant une tête de mort et un livre, sur le bras gauche.

Christophe Oliveira habitait avec sa présumée victime dans le quartier Laval-des-Rapides. Ils ne formaient pas un couple et n’avaient pas de lien de parenté.

Le corps de la victime a été trouvé à l'extérieur du domicile. Il portait des traces de violence.