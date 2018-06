Un texte de François Pierre Dufault

L'organisme accorde au gouvernement provincial la note « B- », ce qui « atteste de bons résultats pour certaines priorités cernées par les femmes et l'absence de progrès sur d'autres », mentionne d'emblée le rapport.

Dans les deux fiches précédentes, publiées en 2013 et 2015, le gouvernement avait obtenu la note « C », qui est légèrement inférieure.

Il y a eu des progrès. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut que ça continue , résume Yvonne Deagle, la présidente du Conseil consultatif sur la situation de la femme, en marge d'un point de presse, mercredi. Nous y allons un petit pas à la fois. Et nous espérons que les choses vont avancer plus vite à l'avenir.

Au chapitre des avancées depuis trois ans, le Conseil consultatif souligne l'accès à l'avortement qui est pratiqué légalement en milieu hospitalier à l'Île-du-Prince-Édouard depuis 18 mois. Il y a aussi la mise sur pied d'un programme de visites et d'échanges surveillés pour les enfants dont la garde est partagée entre leurs parents, notamment.

Filet social inadéquat

Toutefois, le filet social des femmes demeure bien souvent inadéquat, selon le rapport.

Un thème qui revient souvent est celui de la pauvreté. Il y a beaucoup de personnes à l'île qui ont de la difficulté à se loger et à se nourrir , explique Jane Ledwell, la directrice générale du conseil consultatif sur la situation de la femme. C'est très difficile d'atteindre l'égalité lorsque nous n'avons pas le strict minimum.

Près d'un enfant sur quatre à l'Île-du-Prince-Édouard vit dans un foyer qui en est en situation d'insécurité alimentaire, selon Statistique Canada.

De cette pauvreté découlent d'autres problèmes qui touchent directement les femmes, affirme Mme Ledwell. Par exemple, les femmes qui sont victimes de violence familiale n'ont pas les moyens de quitter leur foyer pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. Pas plus qu'elles n'ont les moyens d'embaucher un avocat pour se défendre devant les tribunaux.

Dans son rapport, le Conseil consultatif reproche d'ailleurs au gouvernement de ne pas assurer un financement accru aux organismes de prévention de la violence familiale et de ne pas offrir suffisamment de soutien médical et juridique aux victimes d'agression sexuelle.

Une femme qui est victime de violence familiale sait que ses choix sont de rester dans la maison avec la personne qui est violente ou d'essayer de trouver une autre maison et de vivre dans la pauvreté avec les enfants. C'est un choix impossible , déplore Jane Ledwell.

Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l'Île-du-Prince-Édouard réclame sans succès depuis plusieurs années la mise sur pied d'un projet pilote de tribunal spécial traitant les causes liées à la violence familiale.

Initiatives en chantier

Par ailleurs, l'organisme regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes au Conseil des ministres, où elles ne sont que 2 sur 11, et au sein de la haute fonction publique provinciale.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard affirme, pour sa part, que des initiatives sont en chantier notamment dans le but d'éliminer la violence faite aux femmes.