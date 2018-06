Environnement Canada a émis mercredi des bulletins météorologiques spéciaux pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Une masse d'air chaud et humide s'installera dans les Maritimes tard cette semaine. Les températures maximales s’élèveront jusqu’à 31 °C à certains endroits et l'indice humidex devrait se situer entre 34 et 36 durant la fin de semaine.

Les températures élevées pourraient même se prolonger jusqu’en début de semaine prochaine.

En Ontario et au Québec aussi

Outre les Maritimes, plusieurs régions du Québec et de l’Ontario seront touchées par cette vague de chaleur. C’est dans le sud de l’Ontario que la chaleur devrait se faire la plus accablante, avec notamment un indice humidex prévu de 44 à 46 pour Ottawa.