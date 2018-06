Un texte de Lyssia Baldini



EDMONTON

French Quart(i)er Franco

C'est le retour du marché agricole à La Cité francophone à Edmonton avec des concerts de musique en nouveauté.

Produits locaux Photo : La Cité francophone

Chaque vendredi, jusqu'au 31 août, profitez de produits de qualité de marchands locaux.

Et dès 19 h, la musique est au rendez-vous avec Jeremiah McDade et Daniel Gervais comme invités.

L'artiste Jeremiah McDade, virtuose multi-instrumental, et le grand maître violoneux Daniel Gervais se réunissent sur scène pour présenter un spectacle qui vous fera bouger!

Daniel Gervais accompagné des musiciens Jeremiah McDade et de Clint Pelletier. Photo : Radio-Canada

Suivez la programmation de La Cité francophone parce que chaque vendredi d'autres artistes seront invités.

Marché agricole de La Cité francophone Photo : Jim Duggin

Le marché ouvre dès 16 h et se termine à 20 h, à l'extérieur de La cité francophone. Le Café Bicyclette est également ouvert, avec son barbecue prêt à fonctionner et s'il pleut, la fête se déroulera l'intérieur.

L'entrée est libre et une contribution est suggérée.

Footprints

Le Feats Festival 2018 présente Footprints, la poésie de la vie en mouvement.

Fests Festival of Dance 2018 Photo : Alberta Dance Alliance

Cette année, l'Alberta Dance Alliance a voulu rendre hommage aux histoires de nos ancêtres.

Le vendredi 29 juin, à 18 h, dans le Ravin de Mill Creek, il y aura toutes sortes de danses. Il y aura du ballet, en passant par le hip-hop et breakdance, jusqu'aux traditions sociales, folkloriques et autochtones de la communauté de la danse diversifiée de l'Alberta.

L'artiste Danny Nielson, danseur de claquette Photo : Courtoisie Danny Nielson

La danse est pour tout le monde et pour tous les âges.

Également à l'UniThéâtre, à 20 h, le Feats Festival présente Stories in motion. Des artistes de la danse viendront partager leurs histoires uniques. Cette soirée célèbre les nombreuses formes d'expressions physiques.

Le festival commence le mercredi 27 juin et se termine le lundi 9 juillet. Vérifiez sur le site www.abdancealliance.ab.ca/FeatsFestival pour la programmation.

Cosmopolitan Music Society célèbre la fête du Canada en musique!

C'est le concert annuel de la fête du Canada dans le parc. Cette année, le Cosmopolitan Music Society célèbre en grand.

Plusieurs orchestres viendront célébrer en musique la fête du Canada Photo : Al Jones

Profitez des meilleurs orchestres d'Edmonton, tels que le Summer Band de l'Université de l'Alberta, le Edmonton Concert Pops Community Band et le Beer League Concert Band.

Sortez avec votre famille et vos amis pour écouter de la musique et vous mettre dans l'ambiance d'une journée de célébration!

Plus d'une trentaine de musiciens sera sur place! Photo : Al Jones

La journée se terminera par un éclat de feux d'artifice qui illumineront le ciel!

Le concert a lieu le 1er juillet, dans le parc Borden, de 11 h à 16 h.

CALGARY

Fête du Canada

Joignez-vous aux célébrations du 151e anniversaire du Canada qui ont lieu au centre-ville de Calgary.

Il y aura de nombreux événements amusants, conviviaux et familiaux remplis de musique, de danse, d'art et de culture.

Les points rouges indiquent les endroits où auront lieu les festivités Photo : Ville de Calgary

L'Indigenous Showcase est de retour au parc Prince's Island. Il y aura la communauté « One City, One Voice » sur la scène Riverfront, des camions-restaurants le long de l'avenue Riverfront, une vitrine militaire et une célébration multiculturelle à Eau Claire pour n'en nommer que quelques-uns.

L'entrée au Centre national de musique est également gratuite le jour de la fête du Canada.

Et bien sûr, les célébrations se termineront en musique sur la scène Riverfront et par des feux d'artifice à 23 h.

Des feux d'artifice Photo : Radio-Canada/CBC News

Vérifiez sur le site www.calgary.ca pour voir toutes les activités organisées à Calgary pour la fête du Canada le 1er juillet.

Célébration franco-albertaine de la fête du Canada

L'ACFA régionale de Calgary et du Portail de l'Immigrant Association (PIA) célèbrent la fête du Canada au parc Prince's Island.

Il y aura des jeux de carnaval et des jeux de course familiale. Le Centre d'appui familial (SPEFSA/CRF) offrira des bricolages artistiques.

Célébration franco-albertaine de la fête du Canada Photo : ACFA régionale de Calgary

Ne manquez pas la tire d'érable et des mets québécois. Cette année, vous trouverez de nombreuses tables de pique-nique à l'espace francophone.

Les festivités commencent le 1er juillet, au parc Prince's Island, de 11 h à 17 h.

BANFF

Vins et fromages et film

L'ACFA régionale de Canmore-Banff organise son assemblée générale annuelle. Elle veut célébrer les accomplissements de l'association francophone pour l'année 2017-2018.

Il y aura un vins et fromages de 19 h à 20 h suivi de l'élection du Conseil d'administration pour l'année 2018-2019.

Immédiatement après l'assemblée générale annuelle, à 22 h, visionnez le film Hochelaga-Terre des âmes.

L'affiche du film Hochelaga. Photo : Courtoisie:www.cinoche.com

L'histoire se déroule à Montréal lors d'une joute de football. L'affaissement du terrain interrompt la partie et deviendra un site archéologique. Au fil des objets et artéfacts retrouvés, des secrets du passé prennent vie.

Sébastien Ricard dans une scène du film Hochelaga, terre des âmes Photo : Courtoisie : Les Films Séville

Plus de 750 ans d'histoire, de générations de personnes de cultures différentes ont occupé ce lieu. Ce petit village iroquois appelé Hochelaga deviendra Montréal.

Une belle façon de vous mettre dans l'esprit des célébrations de la fin de semaine!

Il y aura bien sûr des festivités partout dans la province. Vous pouvez vérifier auprès de votre municipalité pour connaître les programmes.

Sur ce, bonne fin de semaine et bonne fête du Canada!