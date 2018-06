Un texte de Tiphanie Roquette

Le groupe de plaignants estime que cette loi enfreigne le droit des parents de choisir l’éducation morale et religieuse de leurs enfants et crée une culture du secret. Ils demandaient sa suspension en attendant une décision sur la constitutionnalité de la loi.

Le texte législatif adopté d’abord en 2015 et modifié en 2017 oblige les écoles à accepter la création des alliances gai-hétéro à la demande des élèves. Elle interdit également aux directions d’établissement de prévenir les parents si leurs enfants font partie d’un de ces groupes sans le consentement de l’élève.

Dans sa décision écrite, la juge J.C. Kubik n’a pas trouvé convaincants les témoignages offerts par les plaignants quant à la supposée dangerosité du matériel distribué au sein des alliances et des discours tenus. Elle n’a pas non plus été convaincue par les experts présentés par les plaignants.

Au contraire, elle affirme que des études statistiques montrent l’importance pour un élève d’avoir un lieu de soutien pour parler de son identité sexuelle.

« L’effet sur les élèves LGBTQ+ d’accorder ce recours judiciaire, ce qui résulterait en la perte des alliances dans leurs écoles et enverrait le message que la diversité de leurs identités mérite moins de protection, serait considérablement plus dommageable que de limiter temporairement le droit des parents », peut-on lire.

Le Centre judiciaire pour les libertés constitutionnelles qui représentent les plaignants compte faire appel de la décision.