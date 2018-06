La principale nouveauté présentée par Google cette semaine est le message d’introduction des appels passés par Duplex. Dans la démonstration du mois de mai, l’interlocuteur au bout du fil n’avait aucune idée qu’il parlait à un robot et que l’appel était enregistré, ce qui avait soulevé des questions éthiques de la part des journalistes présents.

Cette fois, l’entreprise californienne a fait ses devoirs et l’assistant révèle sa nature dès les premiers mots d’un appel.

« Bonjour, je suis l’Assistant Google et je vous appelle pour faire une réservation pour un client, indique le robot dès que son interlocuteur répond. Cet appel automatisé sera enregistré. »

Malheureusement, comme l’ont constaté des journalistes américains invités par Google à tester le service, il est impossible de refuser d’être enregistré. La seule façon de ce faire est de raccrocher.

Et l’Assistant Google n’est pas non plus en mesure de répéter son introduction à la demande de son interlocuteur.

Un système encore imparfait

Dans des situations où l’assistant n’est pas capable de répondre aux questions de la personne qui est au bout du fil, un employé de Google prendra le relais pour terminer la conversation.

Une journaliste de Wired a notamment réussi à déjouer le système en demandant à l’assistant si des personnes dans le groupe de son client avaient des allergies et s’ils avaient besoin d’une chaise haute pour un enfant. Elle admet toutefois qu’elle n’a pas remarqué de différence en termes de fluidité entre sa discussion avec le robot et celle avec l’humain, tant l’imitation est convaincante.

Google insiste toutefois sur le fait que l’assistant téléphonique n’en est qu’à ses débuts et qu’il s’améliorera avec le temps.

Les premiers tests officiels dès cet été

L’entreprise compte d’ailleurs ouvrir ses tests à un petit groupe d’utilisateurs au cours des prochaines semaines. Ce groupe pourra d’abord se servir de l’assistant pour s’enquérir des heures d’ouverture de certains commerces.

Google avait déjà exprimé son désir de se servir de Duplex pour automatiquement mettre à jour les heures d’ouverture des entreprises sur Google Maps lors de congés fériés.

Dans les mois suivants, le groupe de testeurs pourra effectuer des réservations au restaurant et au salon de coiffure à l’aide de l’assistant.

Aucune date précise n’a été évoquée pour ces phases de tests ni pour un déploiement plus large du service.

Google indique que l’assistant se concentrera sur certaines tâches spécifiques, comme celles dont il peut déjà s’occuper, et qu’il ne devrait pas pouvoir effectuer n’importe quel type d’appel de sitôt.