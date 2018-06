Un texte d'Isabelle Corriveau

Le centre commercial principal de Windsor subit une métamorphose complète depuis 2016. Selon Chris Savard, le directeur général de l’établissement, chaque pouce carré de l’établissement sera rénové d'ici 2019.

Il explique que le centre est en pleine expension et qu'ils sont en négociations pour essayer de devenir propriétaires de l'espace qui était occupé jusqu'à tout récemment par le magasin Sears. La superficie inutilisée fait déjà l'objet de l'intérêt de plusieurs commerçants, d'après M. Savard.

Investissement dans la communauté

Devant une centaine de personnes, une succession de personnalités du monde des affaires et politique de la région ont rappelé la place importante qu’occupe le centre commercial pour la vitalité et l’économie du comté de Windsor-Essex.

2500 personnes travaillent dans le centre commercial, ce qui en fait un des plus grands employeurs de la région. C’est un espace d’1,1 million de pieds carrés. Stephen MacKenzie, directeur général de la société développement économique Windsor-Essex

Selon Tom Bain, le préfet du comté d’Essex, l’investissement de 70 M$ pour les rénovations du centre commercial démontre l’importance de l’endroit pour la région. Cela en fait beaucoup pour le tourisme et ça amène les gens dans notre région. C’est surprenant de voir le nombre d’Américains qui viennent magasiner ici .

Comportement des consommateurs

Malgré le fait que le magasinage en ligne attire de plus en plus de commerçants et de consommateurs, l’ouverture de la nouvelle aire de restauration et des quelques magasins était attendue ardemment par plusieurs clients.

Daveena Bailey est venue attendre l'ouverture des magasins juste après avoir travaillé douze heures. Photo : Radio-Canada/Isabelle Corriveau

Daveena Bailey est arrivée au centre commercial à 8 h ce matin, après un quart de travail de 12 heures. Accompagnée de son fils, elle explique partager son temps entre Windsor et Détroit. Elle envisage continuer à magasiner des deux côtés de la frontière, même si plus de magasins et un plus grand espace rendront certainement le centre commercial plus intéressant qu’avant .

Selon Anh Eling, les rénovations du centre commercial Devonshire étaient nécessaires. Photo : Radio-Canada/Isabelle Corriveau

Même son de cloche pour Anh Eling, une résidente de Lasalle qui était présente ce matin. Elle affirme venir fréquemment au centre Devonshire et est heureuse des rénovations.

Cela devenait un peu vieux. Les magasins étaient vieux et je pense que [les rénovations] vont attirer davantage de personnes. Anh Eling, une résidente de Lasalle

Selon JoAnne Labreque, professeure en marketing à HEC Montréal, le commerce de détail réalisé en ligne est environ de 15%, donc ça fait quand même un 85% réalisé en magasin . Elle explique que même si on voit des tendances à la baisse au niveau du magasinage dans les centres commerciaux, ce n’est pas la même situation partout. Le centre commercial Devonshire fait figure d'exception et continue d'attirer résidents et touristes.

À l’apogée du commerce en ligne, les ventes dans notre centre commercial sont plus hautes qu’elles ne l’ont jamais été de son histoire. Chris Savard, directeur général du centre commercial Devonshire

Selon Mme Labreque, un investissement majeur comme celui qui a été fait au centre commercial Devonshire est essentiel parce que le commerce du détail doit toujours s’adapter à ce qui se passe dans l’environnement .

Un aperçu de la nouvelle aire de restauration du centre commercial Devonshire. Photo : Radio-Canada/Isabelle Corriveau

Les investissements au niveau technologique, environnemental et dans l’aire de restauration ne passent donc pas inaperçus aux yeux des consommateurs qui ont été nombreux à se précipiter dans les nouveaux espaces dès la fin de la cérémonie d’inauguration.