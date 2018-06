Pour sa deuxième année en tant que directrice artistique de la danse à la Biennale de Venise – son mandat de quatre ans s’achèvera en 2020 – Marie Chouinard a invité les Montréalais Jacques-Poulin Denis, Frédérick Gravel et Daina Ashbee à présenter leur travail au 12e festival organisé pour honneur à la discipline.

Pour les artistes, une telle proposition ne peut se refuser, tant l'événement (annuel) de la célèbre Biennale permet de bénéficier d’un rayonnement mondial. Néanmoins, l’opportunité prend aussi des allures de défis.

Je me suis déjà occupé de grosses productions par le passé, mais c’est la première fois que ma propre équipe et mon travail sont concernés. Frédérick Gravel, chorégraphe et danseur

Frédérick Gravel a présenté mercredi Some Hope for the Bastards (Un peu d’espoir pour les salauds). Sa création de 90 minutes inclut neuf danseurs et un groupe de rock.

Le danseur professionnel et musicien-compositeur autodidacte s’est souvent donné le rôle de maître de cérémonie présentant avec ironie et humour les numéros. Ses spectacles se voulaient festifs et légers, mais, note-t-il, cela « empêchait d’aller en profondeur ».

Voilà pourquoi Some Hope for the Bastards, présenté l’an passé à Montréal, a symbolisé un changement de direction. Tout en menant une nouvelle fois sa troupe, guitare à la main, il a quelque peu mis de côté le registre comique pour faire de la place à l’agressivité et à la confrontation dans ses chorégraphies.

« Je voulais inclure la face sombre de la nature humaine, trouver un moyen de la mettre en lumière, et non de la condamner ou de le remettre en question », explique le Québécois.

Pour Frédérick Gravel, les défauts inhérents à l’être humain font de chacun un salaud. « Nous avons tous des défauts, donc travaillons là-dessus plutôt que de penser que nous avons des esprits purs rangés quelque part », ajoute-t-il.

Un extrait du spectacle Some Hope for the Bastards, créé par Frédérick Gravel. Photo : Stéphane Najman

Lui aussi danseur, chorégraphe et compositeur, Jacques Poulin-Denis a travaillé toute l’année dernière sur Running Piece. Ce solo de Manuel Roque a été présenté en première mondiale à Montréal, pour l’Agora de la danse, en avril.

Avant même sa venue à Venise, le spectacle n'a pas été de tout repos pour son Jacques Poulin-Denis. « Créer la chorégraphie, la musique et le concept était très compliqué. Il y a beaucoup de logiciels et de programmation électronique », se rappelle-t-il.

Roque, ancien acrobate de cirque devenu danseur, s’emploie sur un tapis roulant de trois mètres de long et d’un mètre de large. Des images abstraites et colorées apparaissent sur des écrans vidéo selon les mouvements de l’artiste.

Poulin-Denis voulait ainsi « explorer la notion de temps qui passe et notre habitude dans le monde actuel à être toujours en train de courir pour aller quelque part ».

Après avoir présenté des oeuvres de taille moins grande ampleur en Europe, la Biennale représentait pour lui une expérience exceptionnelle. « Le décor et le tapis roulant sont assez grands. Je n’ai jamais vécu une telle tournée. C’est un peu étourdissant pour moi de faire partie de la Biennale. Le théâtre où Running Piece est présenté [Teatro alle Tese] est tellement imposant que ça pourrait influencer l’aspect de mon travail », a-t-il raconté avant de présenter mardi son oeuvre en Italie.

Avant ses compatriotes, Marie Chouinard a dévoilé ses créations le week-end dernier. Les danseurs de sa compagnie (où l'on retrouve plusieurs Québécois) ont d’abord revisité 33 solos et duos pendant les deux heures du spectacle Radical Vitality, Solos and Duets. Il s'agissait en quelque sorte d'une mise à jour d’une autre rétrospective autour du travail de Chouinard, Les solos 1978-1998, vue à la Biennale voilà 20 ans.

Sébastien Cossette-Masse et Sacha Ouellette-Deguire durant un duo imaginé par la chorégraphe Marie Chouinard. Photo : Sylvie-Ann Paré

Le spectacle comprend Petite danse sans nom, courte pièce où une femme boit de l’eau, urine dans un seau avant de sortir. La création avait causé un scandale pour sa première en 1980; en 2018, c’est à peine si on a vu des sourcils se lever. Loin de trouver cela vulgaire, le public a paru avoir compris une illustration humanisée des changements constants dans l’univers, un thème récurrent chez Marie Chouinard.

Quinze étudiantes étrangères en danse font partie du second spectacle de la Québécoise. Leur résidence de trois mois à Venise consiste notamment à apprendre et interpréter Les 24 préludes de Chopin, mis en scène pour la première fois en 1999.

Elles travaillent aussi sur une nouvelle oeuvre de la Canadienne Daina Ashbee. Née en Colombie-Britannique, mais Montréalaise d’adoption, celle-ci avait déjà présenté plusieurs de ses spectacles l’an passé à Venise.

Pour la spécialiste des duos et solos, l’événement 2018 offre à elle aussi l’occasion de découvrir des territoires inconnus : « Ça va être un défi de travailler avec des groupes plus nombreux. C'est un apprentissage pour moi ». Le résultat sera présenté vendredi.

Marie Chouinard semble donc se plaire à vouloir pousser les artistes à découvrir de nouveaux chemins. « L’an passé, à la Biennale, j’ai compris que j’aimais leur enseigner et les inciter à créer. J’adore faire ça », confirme-t-elle.

Avec les informations de Victor Swoboda (CBC)