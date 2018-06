Un texte de Jean-François Deschênes en collaboration avec Adrianne Gauvin-Sasseville

La direction du CISSS de la Gaspésie a pris connaissance du bilan du Conseil du trésor sur l’état des bâtiments mercredi. « Effectivement, le bâtiment du CHSLD de Cap-Chat est sorti avec une cote E, ainsi que celui de Mgr Ross de Gaspé est sorti avec une cote D », affirme le directeur adjoint aux services techniques, Harris Cloutier.

Tableau indiquant les indices d'état du bâtiment des CHSLD de la Gaspésie Photo : CISSS de la Gaspésie

Ces bâtiments nécessiteront davantage d’investissements afin de procéder à des travaux pour rétablir un niveau de qualité satisfaisant. « Il n’y a aucun danger au niveau de la sécurité de la clientèle », assure-t-il.

Maintenant on connaît nos installations, maintenant on va améliorer nos installations. Harris Cloutier, directeur adjoint aux services techniques

« On est actuellement en processus d’octroi de contrats, pour mandater des ingénieurs et architectes pour remettre à niveau les bâtiments, tel que le CSHLD de Cap-Chat et de Gaspé, pour les ramener à une côte C. » Selon M. Cloutier, les travaux commenceront dès janvier 2019.

Ces améliorations vont du revêtement de plancher à la réfection de toiture jusqu'à l’enveloppe extérieure.

État des bâtiments

Par exemple, l'état du CHSLD de Cap-Chat est jugé critique avec déficit de maintien de près de 5 millions de dollars. Le montant est presque semblable pour le CHSLD MGR Ross de Gaspé, dont l’état est jugé inadéquat.

Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, se dit très déçu par ces résultats. « Quand on dit que la Gaspésie est en première position et que l’état du CHSLD de Cap-Chat est dans un état pire que ce qu’on pensait, oui c’est décevant. »

Ça démontre un peu, les régions de la Gaspésie, on n’a pas été traité de façon prioritaire dans le mandat du gouvernement Couillard actuel. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé

Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, constate que des efforts ont été faits pour améliorer la qualité de vie des résidents du CHSLD de Cap-Chat dans les dernières années.

Archives : Le cHSLD de Cap-Chat Photo : Radio-Canada

Toutefois, il reconnaît qu’il y en aurait certainement plus à faire. « C’est peut-être un peu au niveau de la qualité des chambres ou ça serait être un peu trop petit. L’hébergement des personnes âgées qui feraient en sorte que les gens se retrouveraient un peu trop à l’étroit. Donc c’est surprenant, c’est préoccupant. »

Les deux élus comptent en discuter avec le premier ministre qui est en visite dans la région mercredi.

Le CHSLD Mgr Ross de Gaspé Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Scepticisme

La présidente du comité des résidents de Mgr Ross de Gaspé, May Rochefort, reste sceptique face à ces données.

La direction a fait de nombreux travaux pour améliorer le bâtiment et la condition de vie des résidents dans les dernières années. « Les deux départements sont refaits au complet. Toutes les salles de bain ont été refaites ».

Les autres CHSLD de la région

L'état des CHSLD de Chandler et de Maria est considéré comme inadéquat avec un déficit d'un demi-million de dollars pour chacun d'eux. Tandis que l'état des centres d'hébergement des Îles-de-la-Madeleine, de New Carlisle, de Matapédia, de Lac-au-Saumon et de Matane est qualifié de bon ou d'excellent.

Au Québec, près du quart, soit 23 %, des CHSLD sont dans un mauvais état ou en très mauvais état selon les données du Conseil du trésor.