Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

C'est en 2003 qu'Yvan Tardif est arrivé en poste après quelques années comme enseignant, notamment à Fermont, et comme directeur d'école.

Passionné par la transmission du savoir, il a dû faire le deuil de la proximité avec les élèves. « Il n'y a pas meilleur endroit que le milieu de l'éducation pour apprendre. J'ai dû apprendre un nouveau rôle au bénéfice des élèves. C'est ce qui m'anime dans ce métier », admet-il.

Pour lui, sa plus grande réalisation à titre de directeur général a été de voir le taux de décrochage à la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup chuter dramatiquement. « La moyenne provinciale de décrochage est actuellement d'environ 15 %. On a la chance de présenter un taux de décrochage de 6,6 % en plus de voir les résultats scolaires de nos élèves grimper. Ça fait toute une différence dans le cheminement de vie de nos jeunes », affirme Yvan Tardif.

Des défis de taille

Pour le directeur général, le principal défi des dernières années a été la décroissance du nombre d'élèves à la Commission scolaire. Garder les écoles vivantes même s'il y a moins d'élèves a représenté tout un travail de la part de la commission scolaire.

Par contre, on est arrivés au plus bas niveau il y a 5 ans. On recommence à voir une augmentation lente, mais stable. Ça devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup

Cette augmentation provoque des chamboulements dans l'organisation des écoles. À Saint-Modeste et à Rivière-du-Loup, il est maintenant nécessaire d'ajouter des classes modulaires pour répondre à la demande. « C'est à géométrie variable. Certaines municipalités sont en baisse pour le nombre d'élèves, d'autres en forte augmentation », affirme le directeur général.

Il ajoute qu'il espère recevoir une réponse très bientôt en ce qui a trait aux projets d'une école neuve à Rivière-du-Loup et d'un agrandissement à Saint-Modeste. « On s'attend à en savoir davantage avant les vacances. Mais c'est clair qu'on a un besoin. À Rivière-du-Loup et à Saint-Modeste, on déborde ».

L'école secondaire de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada

Une pénurie de main-d'œuvre qui touche aussi la Commission scolaire

Yvan Tardif admet que la rareté des travailleurs fera partie des principales embûches de son successeur, Antoine Déry. Il affirme que depuis quelques années, il est difficile de recruter dans certains champs d'enseignement.

Le recrutement est difficile en enseignement, mais aussi dans certains quarts de métier comme les services de garde. Comme plusieurs entreprises et organismes, on a ce défi-là à affronter. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup

Il remarque que plusieurs entreprises embauchent des étudiants avant même qu'ils aient terminé leur formation. « Ça arrive souvent au Centre de formation professionnelle du Pavillon-de-l'Avenir. On le comprend bien, ils sont en manque de main-d'œuvre. Sauf qu'on essaie de faire comprendre aux entreprises et aux jeunes qu'il faut une formation complète pour assurer leur développement. C'est la problématique du plein emploi. C'est un beau problème, oui, mais qui demande beaucoup d'énergie », ajoute Yvan Tardif.

L'avenir des commissions scolaires

Même s'il sait que certains partis politiques provinciaux remettent souvent en question la pertinence des commissions scolaires, Yvan Tardif demeure persuadé de leur importance. « Même les partis qui ont parlé de disparition des commissions scolaires se rendent compte qu'on ne peut pas avoir 3000 gouvernements locaux qui vont s'appeler "écoles". Ça ne fonctionnerait pas. Il y aura toujours un besoin pour une structure d'accompagnement », tranche Yvan Tardif.

Il ne faut pas penser qu'en enlevant le pouvoir politique aux commissions scolaires, ça signifie qu'il n'y aurait plus de taxes scolaires. Il n'y aurait aucune économie d'échelle. On ferait tomber des structures pour en créer d'autres? On a vu ce que ça a donné en santé... Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup

Yvan Tardif demeure persuadé que les commissions scolaires ont un rôle majeur à jouer dans le système d'éducation québécois. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Du même souffle, le directeur général se fait grand défenseur de l'école publique. Selon lui, cette dernière a été victime de mauvaise presse au fil des années au profit de l'école privée. « Il se fait des choses merveilleuses au public. Nos écoles sont belles et nos jeunes sont beaux. Je crois qu'on a tout à gagner, en tant que société, de revaloriser l'école publique ».

Il se désole de constater que les décideurs publics sont plutôt timides à défendre le milieu de l'éducation public. « On a appris le décès de Paul Gérin-Lajoie cette semaine. Il y a rarement un premier ministre accompagné de son ministre de l'éducation qui envoient le message que milieu public un fer de lance, comme le faisait M. Gérin-Lajoie . On a besoin de ça! », insiste-t-il.

C'est donc avec une certaine nostalgie qu'il laisse sa place. « De faire la différence pour un enfant, dans son chemin de vie, c'est un grand privilège », avoue-t-il avec émotion.

Antoine Déry prendre le relais à la direction générale de la Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup le 1er juillet. De son côté, Yvan Tardif dit maintenant avoir la liberté de choisir son prochain mandat. « Je sens que l'éducation ne sera jamais bien loin », conclut-il.