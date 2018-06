Trois bornes d'amarrages étaient condamnées et ainsi, le ravitaillement par le Bella Desgagnés était compromis.

Les travaux estimés à 400 000 $ « consistent à remblayer le vide sous la dalle afin de rétablir la capacité du quai et de remettre les bornes d’amarrage en service », détaille par courriel le service des communications de Transport Canada.

La circulation des conteneurs sur le quai a pu être rétablie. Transport Canada

Les travaux ont commencé le vendredi 22 juin et devraient être terminés d’ici le 11 juillet prochain.

Le président-directeur général de Relais Nordik, Francis Roy, qui opère le Bella Desgagné, estime toutefois que ces rénovations ne règlent que partiellement les problèmes du quai.

Ce qu'on vit là, je m'attends à ce qu'on le revive [...] parce que le quai est en fin de vie complètement. Francis Roy, PDG de Relais Nordik

Il ajoute que l'« on devrait repenser la construction du quai », car depuis deux ans, le Bella Desgagnés doit limiter le poids des conteneurs qu'il décharge, le quai ne supportant pas les conteneurs de plus de sept tonnes.

Jusqu'à la fin des travaux, « on ne peut pas s'amarrer de façon sécuritaire », précise Francis Roy. « On est juste capable de faire l'embarquement ou le débarquement des passagers qui sont à destination. On ne voudra pas rester au quai plus longtemps qu'il faut parce qu'on va utiliser une méthode qui est particulière. »

