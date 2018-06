Des sources de la famille ont révélé la nouvelle au site TMZ et à CNN que Joe Jackson s'est éteint vers 3 h30 à l'hôpital de Los Angeles.

Des membres de sa famille ont confirmé sa disparition sur les réseaux sociaux. « [Repose en paix] au roi qui a rendu tout ça possible!!! Je t'aime grand-père », a tweeté son petit-fils Randy Jackson, accompagné d'une photo de Joe Jackson.

D'ailleurs, TMZ rapportait déjà le 22 juin qu'il en était « au dernier stade de la maladie » et qu'il ne serait « pas traité ».

À la suite de cette nouvelle, le même jour, sa fille Janet Jackson a rendu un hommage à son père durant la remise des prix Radio Disney. « Ma mère Katherine m'a donné avec l'amour le plus extravagant que l'on puisse imaginer; mon père, lui, m'a poussée à être la meilleure », a-t-elle dit.

Sur son compte Twitter, Joe Jackson avait posté dimanche un message laissant entendre que sa fin était proche. « J'ai vu davantage de couchers de soleil qu'il m'en reste à voir », écrivait-il, un message accompagné d'une photo de lui, admirant le soleil en train de se coucher.

L'architecte des Jackson 5

Né en Arkansas le 26 juillet 1928, Joe Jackson s'est marié avec Katherine en 1949 et ont eu ensemble 10 enfants : Jackie, Tito, Jermaine, Marlon (son jumeau défunt Brandon), Michael et Randy; ainsi que Rebbie, La Toya et Janet. Avec une famille aussi grande, il a dû renoncer à son rêve de devenir boxeur et a travaillé comme grutier.

Au milieu des années 50, son frère Luther et lui ont formé The Falcons. Le groupe a duré seulement quelques années, mais c'était assez pour que Joe Jackson développe une oreille pour la musique, et pour le talent de sa progéniture.

C'est ainsi qu'il a formé les Jackson Brothers en 1963 avec Tito, Jackie et Jermaine. Ce n'est que trois ans plus tard que les jeunes Marlon et Michael se sont joints à l'aventure pour former les Jackson 5, l'un des groupes historiques de R'n'B.

Au sommet de leur gloire, les Jackson 5 ont vendu des millions de disques et avaient leur propre émission sur la chaîne CBS. Le futur roi de la pop donnait de la voix à des chansons comme I Want You Back. Il n'avait que 11 ans.

Le portrait de Joe Jackson n'est pas sans ombres : ses enfants ont rapporté qu'il était particulièrement dur à leur égard. Il a lui-même admis avoir frappé ses enfants. « Je suis content d'avoir été dur parce que regardez ce que ça a donné », disait-il dans une entrevue de CNN en 2013. « J'ai eu des enfants que tout le monde adorait. »

La mort de Joe Jackson survient deux jours avant le neuvième anniversaire de la disparition son célèbre fils, Michael Jackson.