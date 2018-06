Un texte de Joël Fitzgerald pour Tout inclus

« On a Colette, on a Coraline, alors on comprend le ‘’coco’’, puis on a ‘’Oeuf’’génie », raconte avec amusement cette mère de famille.

Cécile Lemaire, éleveuse de poules urbaines Photo : Radio-Canada

Depuis 2017, Gatineau a mis en place un projet pilote sur les petits élevages urbains, qui permet à des résidents d’élever des poules dans leur cour arrière.

Ils sont une centaine cette année à y prendre part. Cécile Lemaire et son mari en font partie.

Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, Mme. Lemaire a effectué de nombreuses recherches et a aussi suivi une formation offerte par la municipalité.

Pour la petite famille, le bien-être de ses petits locataires ailés était une priorité et ils voulaient bien faire les choses.

La poule est un être social, donc ça prend au moins deux poules, mais c’est un être hiérarchique également, ce qui fait qu’il en faut une qui fait le coq, alors minimalement pour qu’elles soient heureuses, ça en prend trois. Cécile Lemaire

Des vacances en ville

De droite à gauche, Colette, Coraline et Eugénie Photo : Radio-Canada

L’été dernier, son mari a construit un poulailler pour accueillir les nouvelles venues qui y pondront confortablement tout l’été.

Le couple a d’ailleurs décidé de « louer » ses poules pondeuses directement chez une ferme locale, en Outaouais, pour permettre à trois poules « de partir en vacances tout l’été en ville ».

À la fin de l’été, les poules retourneront chez elles et passeront l’hiver au chaud à la ferme.

« Je ne voulais pas avoir des poules comme étant un outil de consommation : je veux des poules, je veux des œufs et après je m’en débarrasse. Je voulais m’assurer qu’il y ait un après », explique Mme Lemaire.

Plus ça va, plus je découvre des personnalités différentes [entre les poules], on s’attache. Cécile Lemaire

Constuire son poulailler : les étapes

Pour commencer, il faut des poutres en bois et du contreplaqué. Photo : Radio-Canada

Il faut aussi prévoir du matériel pour recouvrir le sol, comme ici des plaques de béton Photo : Courtoisie

La première étape est de poser le sol et de construire un cadre. Photo : Courtoisie

Une fois le cadre monté, il faut poser un toit et construire un abri pour les poules. Photo : Courtoisie

L'abri pour les poules est très semblable à un placard. Photo : Courtoisie

L'abri pour les poules a son propre toit Photo : Courtoisie