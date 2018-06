« Quand on est en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, dit le député Harold Lebel, on est bien loin de Dieu le Père qui décide à Québec et qui ne sait pas trop comment ça se passe chez nous. » Le porte-parole du Parti québécois en matière d'aînés et député de Rimouski demande une vaste enquête sur l'état des Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la province.