Un texte de Mae Anderson

1. Donnez un coup de main

Voyez tous les spectacles offerts au festival Folk d’Edmonton ou des présentations du Fringe en faisant quelques heures de bénévolat au cours du festival. Il existe des responsabilités de toutes les couleurs, choisissez un poste qui vous interpelle et profitez des avantages!

L'aide des bénévoles est cruciale au bon déroulement de n'importe quel festival. Ces deux frères, Eric et Ghislain Laplante, sont bénévoles de l'équipe urgence piste au Grand Prix de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada/Marie-Pier Bouchard

2. Être proactif = épargner!

Si vous vous prenez à l’avance, vous pouvez acheter des billets en prévente à prix réduit pour des événements tels que le Stampede de Calgary et le K-Days à Edmonton. Quelques mois avant, abonnez-vous par courriel aux bulletins du festival pour être au courant de toutes les offres spéciales.

Conseil BONUS : Si vous êtes patient et féru des fouillis web, des rabais font surface de temps en temps sur Groupon pour des festivals locaux, comme le Mexifest à Calgary. Bonne recherche!

3. Établir consciemment une limite

Aller à une foire c’est comme faire son épicerie : le truc pour moins acheter, c’est de manger avant de quitter la maison. Faites un choix conscient de ce que vous êtes prêts à dépenser. Un sac à dos rempli de collations comblera votre appétit et limitera vos tentations de vous prendre d’autres patates frites qui videront votre porte-monnaie. Mais, assurez-vous de vérifier les règlements du festival pour ne pas vous faire confisquer quoi que ce soit.

Conseil BONUS : Tant qu’à avoir un sac à dos, pourquoi ne pas apporter une casquette et un parapluie? Soyez prêt à toutes circonstances que Dame nature pourrait vous imposer et vous n’aurez pas à dépenser sur des chandails kangourou imperméables des années 90!

Apportez-vous des collations de la maison pour éviter les dépenses supplémentaires. Photo : Radio-Canada/Jean-Simon Fabien

4. Restez hydraté gratuitement

Même les plus gros des événements vous laissent apporter une bouteille d’eau ou des boissons non alcoolisées (pourvu que la bouteille soit vide ou jamais ouverte). En plus de vous permettre d'économiser des sous, vous ne vous retrouverez pas dans la tente des premiers soins avec un coup de soleil! Encore une fois, vérifiez les politiques précises du festival sur son site web.

5. Découvrez des festivals moins coûteux

Si vous avez l’esprit d’un aventurier, voici quelques événements à ne pas manquer cette année en Alberta et qui n'assècheront pas votre compte de banque!

