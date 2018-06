La nouvelle marque veut souligner, entre autres, la programmation moderne de la salle. Les spectacles y sont aussi présentés à longueur d'année, dans divers lieux comme le Boquébière, la Place Nikitotek, les Concerts de la Cité. Le nouveau logo démontre toutes les couleurs du Granada.

Tout ce qui se passe au Théâtre Granada, c'est vraiment très dynamique! Donc, on voulait avoir cette image très colorée. L'objectif, un jour, c'est que les gens voient le G et pensent au Granada! Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du Théâtre Granada

Des collaborations importantes avec les promoteurs de spectacles et de tournées mondiales Live Nation et Evenko sont déjà commencées. La venue du groupe rap IAM et de Rufus Wainwright s'inscrivent dans ces nouvelles alliances fort intéressantes pour la salle sherbrookoise.

Photo : Radio-Canada/Anik Moulin

Plusieurs activités viendront souligner le 90e anniversaire du diffuseur.

Régulièrement, on va avoir des promotions, des concours et des spectacles qui seront identifiés au 90e. On va faire des clins d'oeil à l'histoire du théâtre aussi. Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du Théâtre Granada

Celle qui dirige depuis un an et demi la salle patrimoniale n'est pas peu fière d'être à la tête de ce diffuseur important pour la Ville de Sherbrooke et la région.

Quand je regarde le public qui vient voir des spectacles, j'en ai des frissons. Le fait que ces gens-là soient si heureux, c'est vraiment une fierté et un bonheur pour moi. Et le fait que le Granada soit une institution et un moteur économique au centre-ville de Sherbrooke, je suis fière de ça! Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du Théâtre Granada

Le site web de la salle a également été revampé, aux couleurs de la nouvelle signature. Une carte de membre sera disponible, qui donnera notamment accès à des préventes exclusives.