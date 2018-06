Ils devront entreprendre des démarches pour empêcher que leur identité soit révélée au grand public.

La nouvelle loi sur les images intimes et la cyberprotection de la Nouvelle-Écosse a été adoptée en 2017, mais n’est toujours pas en vigueur. Le 22 juin, la Cour suprême de la province a envoyé un avis aux avocats sur la mise en oeuvre de la loi. Par défaut, le nom des adultes sera publié alors que celui des mineurs sera protégé.

Un effet dissuasif

Un professeur de droit de l’Université Dalhousie, Wayne MacKay, se demande si l’approche de la province est la bonne. Il dit que la transparence du système de justice est cruciale, mais indique qu’il est important que les victimes, adultes ou enfants, aient la possibilité de protéger leur identité.

Il est prouvé que si une personne doit être identifiée et qu’elle se sent victime encore une fois, elle n’aura pas tendance à se plaindre , dit-il.

La directrice générale de l’organisme Avalon Sexual Assault Centre, Jackie Stevens, croit elle aussi que la publication de leur nom aura un effet dissuasif sur des victimes. Elles ont déjà subi une invasion de leur vie privée. Être nommée, après ce qu’elles ont vécu, représente une autre intrusion , dit-elle.

Processus complexe

Un avocat spécialisé en protection de la vie privée, David Fraser, estime pour sa part que la demande elle-même pourrait être dissuasive. Selon les directives [de la Cour suprême], un avis sera donné aux médias , souligne-t-il. Ils auront l’occasion de contester l’interdiction de publier le nom de la victime, ce qui peut être troublant pour des personnes qui ont déjà vécu un traumatisme.

L'avocat David Fraser affirme que le processus pour obtenir une interdiction de publier est complexe, dispendieux et peut même être angoissant. Photo : Radio-Canada/CBC

David Fraser souligne aussi que le processus peut être complexe. Le demandeur doit prouver qu’il subira un tort irréparable si son nom est lié à un dossier de cyberintimidation. L’avocat dit qu’il est extrêmement difficile de prouver les répercussions futures d’une décision.

« C’est complexe, dispendieux et même effrayant pour certains. Et n’oubliez pas que ces personnes ont vécu peut-être le pire moment de leur vie à cause de leurs activités en ligne. »