« On a vraiment un gros travail à faire au niveau de la sensibilisation des gens parce que le chien n’était pas sous la surveillance de son maître, il était chez les parents du maître du chien. Est-ce que les gardiens connaissaient bien la règlementation? Avaient-ils tout fait pour que le chien ne puisse pas s’enfuir? », s'interroge le père de famille.

Pour ce dernier, le plus gros enjeu est de sensibiliser les propriétaires aux responsabilités qu'ils ont face à un chien dangereux.

« Il faut s’assurer que la personne au bout de la laisse ait conscience des responsabilités qu’elle a face à ce chien-là », juge M. Giroux.

Je suis convaincu qu’il y a de bons chiens et de mauvais chiens, mais il y a aussi de bons et de mauvais propriétaires. Donc il faut vraiment se poser la question : Qu’est-ce qu’on veut protéger, les chiens ou nos enfants? Mathieu Giroux, le père d'Hugo

Il attend de la Ville de Gatineau qu'elle « analyse sa règlementation pour mieux la compléter et l’adapter » et croit que le débat entourant la règlementation des chiens dangereux - et pas seulement des chiens de type pitbull - n'est pas terminé.

« Je ne crois pas que le débat est clos. Il semble y avoir une bonne règlementation à Gatineau, mais si les gens ne respectent pas la règlementation, les situations comme on a vécu vendredi passé vont probablement continuer », ajoute-t-il.

Le jeune Hugo, 2 ans, revenait du parc avec sa mère alors qu'un chien de type pitbull a attaqué. (Archives) Photo : Radio-Canada/Estelle Côté-Sroka

« Hugo va mieux »

Le père de famille a aussi donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de l'enfant.

« Il est actif, il mange normalement. Présentement, tout va bien pour Hugo », précise M. Giroux. « Les plaies commencent à cicatriser. Il ne semble pas y avoir d’infection et on continue à lui donner des antibiotiques. »

Rappel des faits

L'enfant de 2 ans a été attaqué par un chien de type pitbull alors qu'il revenait du parc avec sa mère et qu'il était dans sa poussette. Selon M. Giroux, le chien se promenait sans laisse et était gardé chez les parents de son propriétaire.

Le petit garçon a subi des blessures, notamment au bras, à la joue et à la lèvre supérieure. Ces blessures ont nécessité des points de suture à l'hôpital.

Mardi, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de l'Outaouais a annoncé qu'il fallait euthanasier l'animal puisqu'il n'a pas pu subir d'évaluation comportementale.

Avec les informations de Laurie Trudel