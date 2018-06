Le feu s'est déclaré mardi vers midi.

La SOPFEU estime à 1437 hectares la superficie touchée par le brasier.

« Actuellement, la météo ne nous aide pas à contenir le feu, souligne, en fin de matinée mercredi, Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information pour la SOPFEU. C’est un feu qui est catégorisé hors contrôle donc on le surveille vraiment de près, c’est un feu qui pourrait grandir, car on n’a pas maîtrisé sa progression. »

Des résidents auraient déclenché cet incendie.

Des pompiers de la SOPFEU combattent un feu de forêt Photo : SOPFEU

Pour le moment, le travail se fait aux endroits où l’on est capable d’intervenir donc à l’arrière du feu Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information pour la SOPFEU

Évacuation des villégiateurs en périphérie

« On travaille de concert avec la sécurité civile pour s’assurer que, s’il y a des villégiateurs qui sont dans les secteurs autour de l’incendie, qu’ils soient avertis et évacués, indique Isabelle Gariépy. On va s’assurer également que les gens n’entrent pas dans le secteur du feu. »

Selon la Sécurité civile, il y aurait 200 détenteurs de baux de villégiatures dans le secteur.

L'indice de danger d'incendie est extrême dans l'ouest et le nord de la Côte-Nord.

Un avis d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert à proximité des forêts est en vigueur pour tous ces secteurs.

Les feux allumés dans des foyers extérieurs comportant un porte-étincelle sont toutefois permis.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau et Katy Larouche