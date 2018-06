Au total, le programme, anciennement appelé Programme de production à microbudget, permettra aux artisans de 38 longs métrages et de sept projets narratifs web provenant d'un peu partout au pays d'obtenir du financement pour un premier long métrage.

Neuf des films québécois sélectionnés de même qu'une oeuvre en format web de l'Ontario sont des projets en français. Deux projets autochtones ont aussi été choisis.

L'objectif, pour les cinéastes de la relève, sera d'utiliser le financement pour tourner leur premier long métrage d'ici 12 à 18 mois, et ensuite offrir celui-ci sur une plateforme numérique, grâce à un partenariat avec l'Office national du film.

Le directeur par intérim de Téléfilm Canada, Jean-Claude Mahé, note que l'objectif n'est pas nécessairement une sortie en salle, ce qui n'empêche pas certaines des oeuvres d'obtenir beaucoup de succès et de faire le tour de la planète.

Ce fut d'ailleurs le cas avec Les faux tatouages, un film de Pascal Plante qui a bénéficié du Programme de production à microbudget en 2016-2017. Ce premier long métrage du cinéaste de Québec a par la suite été projeté dans plusieurs festivals, dont celui de Slamdance en Utah et à la prestigieuse Berlinale, en plus d'avoir bénéficié d'articles flatteurs dans Variety et The Hollywood Reporter.