Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Gilles Garon soutient avoir été victime d'attaques personnelles au cours des derniers mois. Il souligne que les commentaires de citoyens sur les médias sociaux ont eu un impact sur sa famille et lui-même.

Cela dit, il admet qu'il quitte ses fonctions avec beaucoup de nostalgie. Celui qui a occupé les fonctions de maire de Témiscouata-sur-le-Lac depuis la fusion des municipalités de Notre-Dame-du-Lac et de Cabano aurait préféré partir dans des circonstances plus heureuses.