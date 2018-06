Lorsqu'un médicament est perdu ou volé, la pharmacie, l’entreprise de transport ou l’hôpital doit signaler à Santé Canada les détails de la perte dans les 10 jours suivants.

CBC News a obtenu tous les rapports sur les pertes de médicaments au Canada entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2017 dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. Au cours de cette période, 142 420 déclarations de pertes ont été déposées.

L’an dernier, en Saskatchewan, les pertes de médicaments ont grimpé à plus de 70 000 unités (comprimés, capsules ou autres doses individuelles de médicaments), comparativement à environ 56 000 en 2012.

Au cours des cinq dernières années, plus de 350 000 doses de médicaments ont été déclarées perdues en Saskatchewan, la plupart provenant de pharmacies.

Entendre que l'hydromorphone est la drogue qui disparaît le plus des pharmacies de la Saskatchewan n'est pas une surprise pour les policiers, les travailleurs en toxicomanie et même les pharmaciens eux-mêmes.

« L'hydromorphone, c'est l’opioïde le plus prescrit et administré ici en Saskatchewan », explique Julia Bareham, qui supervise le programme d'examen des ordonnances du Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan.

Julia Bareham, du Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan, affirme que l'hydromorphone est l'opioïde qui est le plus prescrit et distribué dans la province. Photo : CBC

Au moins 150 000 ordonnances l'année dernière

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan a couvert plus de 150 000 ordonnances d’hydromorphone dans le cadre du régime d'assurance-médicaments de la province en 2017, soit une hausse considérable par rapport à 2010, année où il avait accepté 84 238 ordonnances.

En comparaison, la province a couvert 33 873 ordonnances de morphine l'an dernier.

Julia Bareham indique que par rapport aux autres opioïdes oraux, l'hydromorphone est également le plus puissant.

« Pour quelqu'un qui cherche à en avoir le plus pour son argent, en matière d'effet, c'est probablement la substance orale la plus prisée sur le marché. », ajoute-t-elle.

Elle ajoute que les ordonnances de fentanyl sont généralement de 10 timbres pendant 30 jours, alors qu’avec l'hydromorphone, les gens peuvent obtenir plus de 100 pilules pour la même période.

Selon la police de Saskatoon, le prix de revente d'une pilule d'hydromorphone de six milligrammes est d'environ 20 $, mais pour une pilule de 100 milligrammes le prix peut varier de 100 $ à 150 $.

Deuxième opioïde le plus mortel

L'hydromorphone est le deuxième plus meurtrier de tous les opioïdes selon les statistiques annuelles sur les médicaments fournis par le bureau du coroner en chef.

De 2010 à 2017, 684 personnes sont décédées après avoir pris des opioïdes en Saskatchewan. De ce nombre, 171 décès ont été attribués à l'hydromorphone. La méthadone est le médicament qui a tué le plus de gens dans la province.

Comment les médicaments disparaissent-ils?

Au Canada, environ 500 000 unités de médicaments sont déclarées perdues à Santé Canada en raison de vols chaque année. Les experts indiquent que les pilules volées peuvent rapidement se retrouver entre les mains des toxicomanes.

En Saskatchewan, un nombre croissant de drogues sont dérobées lors de vols à main armée, selon les rapports. En 2017, plus de 17 000 pilules ont été volées en raison de ce genre de crime, contre seulement 960 en 2012.

Par contre, le nombre de médicaments disparus après des entrées par effraction diminue. L'an dernier, 21 296 pilules ont été déclarées volées lors d'entrées par effraction, comparativement à 48 233 en 2012.

Avec les informations de Stephanie Taylor, CBC News