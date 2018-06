D’après des données de Santé Canada, la province a le taux le plus élevé de pertes de médicaments contrôlés rapportées par les pharmacies au pays, soit 8,5 médicaments par 10 personnes l’an dernier.

Le Yukon arrive ensuite avec un taux de 6,5. Les autres provinces de l’Atlantique arrivent très loin derrière, avec des taux de 2 en Nouvelle-Écosse, de 1,6 au Nouveau-Brunswick et de 1 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les données du ministère indiquent que la majeure partie des médicaments perdus sont volés lors de cambriolages ou d’introductions par effraction.

Mais une part non négligeable des médicaments sont subtilisés par les employés des pharmacies eux-mêmes.

L’analyse de Santé Canada fait état du cas d’un employé qui, à lui seul, a subtilisé 55 400 comprimés à base d’oxycodone, en 2016.

Des malfaiteurs ont volé une rétrocaveuse pour défoncer le mur d'une pharmacie et voler des médicaments, en décembre dernier, à Paradise, à T.-N.-Lé. Photo : CBC/Geoff Bartlett

Les opioïdes les plus recherchés

Les antidouleurs sont d’ailleurs les médicaments les plus volés : en plus de l’oxycodone, des analgésiques comme le Demerol et le Tylenol 4s arrivent en tête de liste.

Les comprimés à base d'oxycodone sont les médicaments contrôlés les plus volés dans les pharmacies depuis que Santé Canada a commencé à colliger des données sur le phénomène. Ils disparaissent deux fois plus souvent que les autres opioïdes.

Cela n’étonne guère le sergent-chef Stephen Conohan, de la GRC, qui dirige le service du renseignement criminel de la force policière à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il est très facile pour quelqu’un qui braque une pharmacie [...] d'écouler le produit de son crime dans la rue , dit-il.

Le sergent-chef Stephen Conohan de la GRC Photo : CBC/Sherry Vivian

Il s’agit d’un marché très lucratif. L’oxycodone a une valeur de revente de 1 $ par milligramme dans la rue. Il y a de 10 à 80 milligrammes d’oxycodone par comprimé.

Selon la registraire de l'Office des pharmaciens de Terre-Neuve-et-Labrador, Margot Priddle, les pharmaciens sont très conscients de leur responsabilité de s’assurer que des médicaments contrôlés nuisibles à la santé publique n’aboutissent pas dans la rue.

Même avec les meilleures politiques et procédures, des pertes peuvent survenir, reconnaît Mme Priddle. Les professionnels de la santé sont humains et ont les mêmes problèmes de santé, mentale ou physique, que les autres membres de la société.

Des pharmaciens qui ont une dépendance

Elle fait ainsi référence au fait que des pharmaciens terre-neuviens détournent parfois des médicaments contrôlés pour leur propre usage.

Ainsi, en 2015, l'Office des pharmaciens a tenu une audience disciplinaire au cours de laquelle on a appris que le pharmacien David Rogers avait volé plus de 17 000 comprimés pendant deux ans parce qu’il avait contracté une dépendance aux opioïdes. Il a renoncé volontairement à son permis de pratique.

L’an dernier, l'office s’est penché sur le cas d’un autre pharmacien, Douglas Walsh, qui, de 2008 à 2015, a créé 14 dossiers de patients fictifs et a ainsi pu obtenir 629 prescriptions frauduleuses, pour son propre usage.

Une technicienne à la même pharmacie s’est servie d’un stratagème similaire pour obtenir des narcotiques. Elle a été démasquée et congédiée.

Mme Priddle ne veut pas révéler les détails des mesures de sécurité mises en oeuvre par les pharmacies, pour éviter de rendre la tâche plus facile aux malfaiteurs.

Margot Priddle, registraire du Collège des pharmaciens de T.-N.-L. Photo : CBC/Eddy Kennedy

Ces mesures existent, assure-t-elle. Elle précise toutefois qu’elles ne peuvent être sévères au point d’empêcher des gens qui ont un besoin légitime de médicaments de les obtenir.

La GRC affirme qu’elle fait également des efforts, de son côté, pour prévenir le vol de médicaments dans les pharmacies. Selon le sergent-chef Conohan, la prévention peut passer par un meilleur entreposage des médicaments, par des heures d’ouverture réduites et, dans le cas des plus petites pharmacies, par le retrait des médicaments les plus susceptibles d’être détournés.