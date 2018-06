« La Côte-Nord va être fréquentée aux origines par des pêcheurs, ensuite c’est le commerce des fourrures qui va prendre beaucoup d’importance, mais au milieu du 19e siècle il y a une pression énorme qui s’exerce dans la région… pour faire en sorte que le territoire s’ouvre à l’exploitation autre que le commerce des fourrures qui est en déclin », explique Steve Dubreuil, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord.

Photographies et artefacts d’époque

« Le cœur de l’expo demeure une quarantaine de photographies noir et blanc exceptionnelles, note Steve Dubreuil. On est allé chercher des photos très humaines. »

Des travailleurs scie à la main sur une photo d'époque tirée de l'exposition On n'est pas sortis du bois. Photo : Radio-Canada

On est frappé parfois par la jeunesse des garçons qui sont sur les chantiers. On est frappé aussi par les risques qui sont suggérés par d’autres photographies. Steve Dubreuil, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord.

Des outils d'époque dans l'exposition On n'est pas sortis du bois. Photo : Radio-Canada

Une main-d’œuvre peu éduquée

« Plusieurs de ces jeunes qui travailleurs-là viennent soit des Îles de la Madeleine, de la Minganie et du Bas-St-Laurent, souligne Steve Dubreuil, ils ne disposent pas d’une grande instruction et sont un petit peu à la merci des caprices des employeurs et des contremaîtres avec qui ils avaient tout intérêt à s’entendre. »

Un nouveau type de partage du territoire pour les Innus

« Du jour au lendemain, les Innus de la Haute-Côte-Nord vont voir leur territoire entre guillemets envahi par des centaines de travailleurs, donc il y a beaucoup de bouleversements, indique Steve Dubreuil. Dans l’arrière-pays, les rivières sont utilisées soudainement pour acheminer des millions de billots vers les embouchures donc les territoires de pêche et les territoires de fraie du saumon vont être bouleversés. »

Steve Dubreuil, chercheur et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

L’exposition est présentée dans un musée où d’importants travaux de rénovation se poursuivent.

Selon Steve Dubreuil, l'exposition pourrait être présentée en Haute-Côte-Nord l'an prochain.

