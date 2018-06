Val-d'Or est reconnu pour avoir un taux d'occupation de ses hôtels particulièrement élevé.

Comme de fait, le Microtel connait depuis son ouverture une forte occupation, selon les gestionnaires. « Faut se rappeler qu'il y avait des moments dans l'année où la demande était beaucoup plus importante que l'offre », souligne la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis.

La directrice générale de l'Office de tourisme de Val-d'Or, Nancy Harpin, croit que l'ouverture du Microtel facilitera la recherche d'un hébergement. « C'est comme dans les grands centres, comme à Montréal, lorsqu'il y a le Grand Prix, ne cherchez pas une chambre et c'est sûr qu'on va revivre des périodes comme cela, mentionne-t-elle. Par contre, c'est sûr que 84 chambres, ça va aider. »

La construction de logements pour accueillir les nouveaux arrivants demeure toutefois un enjeu majeur, selon Mme Harpin.

On a beaucoup de travailleurs qui occupent nos chambres d'hôtel, donc lorsqu'on va remédier au niveau du logement à long terme, ça va aussi aider pour l'hôtellerie. La directrice générale de l'Office de tourisme de Val-d'Or, Nancy Harpin

Inauguration de l'hôtel Microtel de Val-d'Or Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Un investissement de la nation crie

Le Microtel a été presque entièrement financé par des fonds provenant de la nation crie.

Pour la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis, il s'agit de la démonstration que les liens d'affaires se portent bien entre Val-d'Or et les Cris. « On part toujours du principe qu'il faut que ce soit « gagnant-gagnant », souligne-t-elle. C'est porteur pour le développement économique du territoire et c'est porteur aussi pour tout le monde qui va l'utiliser. »

La Chambre de commerce espère cependant que les différents acteurs du milieu poursuivront leurs efforts pour augmenter le nombre d'hébergements, notamment pour faciliter l'arrivée de nouveaux travailleurs.

L'établissement qui compte 84 chambres et une piscine intérieure est situé sur la 3e Avenue