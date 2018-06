En moins de deux minutes, des vents de 130 kilomètres à l'heure avaient causé des dégâts importants : une dizaine de maisons avaient été complètement rasées et une vingtaine d'autres, lourdement endommagées.

La tornade avait fait 35 blessés mineurs, ce que plusieurs avaient qualifié de miracle à l'époque.

Denise Parisien n'a jamais oublié cet après-midi de juin 1978. Elle a été retrouvée sous un amas de débris couchée sur sa fille de trois mois.

« Le souvenir que j'en ai là, c'est de m'être lancée sur Judith, elle était assise dans sa poussette à terre », raconte Mme Parisien.

« Elle, elle ne s'en souvient pas. Mais moi, quand je suis au chalet et qu'il y a des orages violents, il faut que je ferme tous mes rideaux. Je vais rester marquée pour le reste de mes jours », poursuit-elle.

Alors directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Masson-Angers, Paul Trempe se souvient aussi de cette catastrophe naturelle aussi violente qu'inattendue.

« Il commençait à pleuvoir fort, puis la pluie a tourné comme un tourbillon », explique-t-il. « Quand je suis arrivé à la caserne, il pleuvait tellement que j'avais du mal à voir devant moi. On s'en allait sur une intervention. En sortant de Masson, il y avait des poteaux d'Hydro Québec qui étaient comme penchés. »

Ce n'est que plus tard que M. Trempe a compris ce qu'il s'était réellement passé.