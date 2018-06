La proviseure du Lycée Louis Pasteur de Calgary, Jocelyne Edwards, l’avoue, les élèves n’ont pas toujours la tête au français à leur retour en septembre.

« On voit clairement qu’après l’été, ils ont du mal à s’y remettre, effectivement. Ils ont perdu certains automatismes et réflexes en français », dit-elle.

La proviseure du Lycée Louis Pasteur de Calgary, Jocelyne Edwards donne des conseils pour ne pas perdre ses acquis en français durant l'été. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

« Une grande majorité de nos élèves sont anglophones. À la récréation, ils parlent anglais, dans les couloirs ils parlent anglais, donc on ne peut pas dire qu’ils sont toujours en train de parler français, même durant l’année scolaire. Donc, c’est important l’été qu’ils continuent de parler français », ajoute Jocelyne Edwards.

Un constat que pose aussi Maryanne Ellis, la mère de la petite Nathalie qui étudie au Lycée Louis Pasteur.

« Ma fille me dit tout le temps : “Maman quand tu me parles en français, tu n’es pas ma mère!” Elle préfère que je lui parle en anglais, alors oui à 80 %, l’été se passe en anglais chez nous », explique Maryanne Ellis qui fait pourtant des efforts constants pour encourager sa fille à s’imprégner de la langue de Molière.

Nathalie Ellis a ainsi fréquenté des camps de jour en français et chaque été, la famille fait un voyage dans la ville de Québec.

Comme ça, elle voit que le français, ce n’est pas seulement à l’école! Maryanne Ellis, mère de Nathalie Ellis

Malgré les efforts familiaux, Nathalie Ellis trouve juste cela plus simple des fois de parler en anglais.

La petite Natalie Ellis dit qu'elle parle souvent plus en anglais qu'en français durant l'été. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

« C'est juste plus facile pour moi pour parler avec mes amis, et aussi parce que la seule famille que j'ai là, c'est ma cousine et elle parle juste anglais et elle ne connait pas le français, mais c’est vrai que quand je reviens [à l'école] c’est plus difficile », dit la petite Nathalie.

Jocelyne Edwards sait à quel point il est important que les enfants continuent à écouter du contenu en français, même s’ils ne sont pas à l’école.

Faire un camp en français, lire, regarder les émissions de télévision, les séries en français. Pour ceux qui ont de la famille qui parle français, c’est bon de parler beaucoup. Jocelyne Edwards, proviseure du Lycée Louis Pasteur de Calgary

Pour ceux qui restent en Alberta, il y a une variété d’activités disponibles pour apprendre en s’amusant, comme le rappelle Joëlle Préfontaine directrice artistique de l'UniThéâtre d'Edmonton qui organise un camp multiarts durant les vacances.

On fait des grimaces, on crée des projets d'arts visuels, puis des fois, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de parler en français, parce qu'ils s'amusent tellement! Joëlle Préfontaine, directrice artistique de l'UniThéâtre

Un groupe d'enfants avec une monitrice Photo : iStock

Liste d’activités francophones pour les enfants en Alberta

CALGARY

PIA Camp d’été Évasion

Pour les 6-11 ans du 3 juillet au 17 août 2018

Contacts : 403-612-0247

Courriel : houmou.guiro@pia-calgary.ca

PIA Camp Impeesa

12 ans et plus, du 15 au 20 juillet 2018

Contacts : 403-612-0247

www.pia-calgary.ca

Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada Camp de jour Évasion en Français

Pour les 6-14 ans du 3 juillet au 24 août 2018

À la cité des Rocheuses de Calgary

Contact : 403-249-1749 (ext 1-1) ou caf@citedesrocheuses.com

Club de lecture d’été TD au Centre des Ressources Francothèque de Calgary

Téléphone : (403) 249-0525 poste 6

Courriel: biblio@cdafsa.ca

Francothèque de Calgary

4800 Richard Road SW

T3E 6L1 Calgary

(403) 217-2181

EDMONTON

Camp Multi-arts de l’UniThéâtre, le Centre de développement musical et L'Association La Girandole

https://www.lunitheatre.ca/camp-multiarts-fr

Camp Lusson de la nature de l’ACFA régionale d’Edmonton

Du 9 juillet au 24 août pour les 7-14 ans

(780) 469-4401

camplusson@acfaedmonton.ab.ca

https://www.acfaedmonton.ab.ca/cdn-eng

https://www.acfaedmonton.ab.ca/centredelanaturelusson

French Quartier franco à la Cité francophone

Tous les vendredis de l’été

Animations, cinéma, musique, BBQ

LETHBRIDGE

Camp Girouette

http://www.acfa.ab.ca/lethbridge/?url=services

STONY PLAIN

Camp nature en français

APFA’s Family Connection Centre

Kindergarten – Grade 3

Shelagh Pyper

780-968-1850

explorefrancais@gmail.com

www.explorefrancais.com

ROCKY MOUNTAIN HOUSE

Confluence Heritage Society Camps

Box 2141 Rocky Mountain House AB T4T 1B6

summercamp.chs@gmail.com

https://www.confluencehs.ca/summer-camps.htm

Phone: 403-845-6680