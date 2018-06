Les chiffres ont été présentés lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui s’est tenue mardi soir à Calgary devant une cinquantaine de personnes.

Arrivé en poste le 1er juillet, le directeur général du CDEA, Étienne Alary, a parlé d’une année en dents de scie.

« Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, a-t-il déclaré. Cela a été un apprentissage au quotidien. Il y avait beaucoup de travail à faire. Nous avons finalement repositionné les choses ».

L’organisme, dont la mission est d’aider le développement des entrepreneurs francophones en Alberta, termine son année avec un surplus de 15 404 $ après avoir cumulé un déficit de plus de 115 000 $ durant les deux dernières années.

Les déboires de FrancoPreneurs

Le projet FrancoPreneurs du CDEA voulait au départ des espaces de co-travail dans tout l’Ouest canadien où les entrepreneurs francophones pourraient travailler et réseauter. L'organisme devait aussi ouvrir des bureaux en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba, mais cette initiative ne s'est jamais réalisée.

Le financement du projet FrancoPreneurs, d’une durée de trois ans, arrive à échéance à l’automne.

Trois ans plus tard, force a été de constater l’échec de l’initiative, du moins en partie.

Est-ce que le projet a été à la hauteur des attentes ? Probablement pas Étienne Alary, directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta

« En milieu minoritaire, les entrepreneurs francophones préfèrent aller vers des services anglophones comme Startup Edmonton où ils vont faire des affaires en français et en anglais », a lancé le président du CDEA, Jean-Philippe Couture.

Néanmoins, l'organisme dit qu’il fera son possible pour poursuivre ses services de mentorat et du bureau virtuel après l'automne.

Un effectif à regagner

Le CDEA veut aussi travailler à regagner une partie de ses membres. Une centaine font actuellement partie de l'organisme.

« C’est certain que dans les deux dernières années, le membership a diminué. C’est quelque chose dont on veut s’occuper dans la prochaine année pour s’assurer qu’on atteint, mettons 150 membres payants plutôt que 200 membres, dont 80 payants et 120 gratuits », ajoute Étienne Alary.

Trois membres du conseil d’administration ont aussi décidé de laisser leur place à la fin de leur mandat. Il s’agit de Fernande Bergeron, Teresa Haykowsky et Joël F. Lavoie. Ils sont remplacés par Patricia Lachance, Aurélien Balondona et des démarches sont en cours pour le dernier poste à pourvoir.